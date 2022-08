Verdun Luv, semaine du 24 août 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

25 000 $ pour la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun Lise Dubreuil, présidente de la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun, est en compagnie de Pascal Rochette et de Michel Gaudette, les présidents d’honneur du récent tournoi de golf annuel de la Fondation, qui a rapporté 25 000$.

Kiosque de réparation de vélos Un service gratuit de réparation de vélos est offert depuis le début de l’été sur les berges du Saint-Laurent, une initiative du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Verdun et de l’organisme Toujours Ensemble. Michael Bruneau, Eduardo Alvarado et Serge Cornu font partie de l’équipe du Projet Vélo.

Alain Beauchamp de retour à Verdun Alain Beauchamp a été durant 20 ans (1978-1998) le propriétaire du concessionnaire Woodland Toyota. Alain a habité la région de Saint-Sauveur pendant 15 ans et se réjouit d’être de retour dans le quartier de L’Île-des-Sœurs depuis deux ans.

Coiffeuse ou coiffeur… pour elle et Lui Le salon de coiffure FM pour elle ou lui a pignon sur rue sur la Promenade Wellington depuis 1979. Parmi les membres de l’équipe actuelle, vous retrouverez Jackie, Chantal et Carole, qui s’amusent encore au quotidien à prendre soin de vous, du mardi au samedi.

Eli et maman aiment beaucoup le vélo Éducatrice depuis 11 ans auprès d’enfants autistes, la Verdunoise Miria Demuri profite de toutes les occasions pour trouver de bons et jolis commerces sur la Promenade Wellington, en compagnie de son fils Eli, qui a déjà deux ans. Bon appétit!

Énergie Cardio, la fierté d’être premier! Pierre-Olivier Dumoulin, propriétaire et directeur de la salle d’entraînement Énergie Cardio située sur la Promenade Wellington, était heureux de nous apprendre que son établissement occupe le premier rang parmi la trentaine de franchises du réseau au Québec pour la performance en matière de nouveaux abonnés au mois de juillet.

Alexandria, une autre fille chez les Langlais Prisca, la fille de l’ancien traiteur retraité Richard Langlais et de Micheline Lefebvre , a donné naissance à un deuxième enfant, le 12 juin, en Malaisie. Elle se prénommera Alexandria. Prisca est aussi la maman d’Olivia, qui a maintenant deux ans et demi. Pour les Langlais, il s’agit d’un cinquième petit-enfant dans leur belle famille.

Carole a su éviter la COVID-19 Même si elle ne porte pas de masque lorsqu’elle fait du vélo sur les berges du Saint-Laurent, la Verdunoise Carole Beaulieu en met un régulièrement dans les lieux où il y a le moindre rassemblement.

Un choix de 14 saveurs Elena Matsuo, copropriétaire du Café Komma Rosta, en compagnie de sa fille Naomi (cinq mois), dispose d’un moment au travail pour étaler cette jolie sélection de boissons glacées, disponibles actuellement à son commerce situé sur la Promenade Wellington.