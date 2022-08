Verdun Luv, semaine du 17 août 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

Un grand bénévole… depuis 10 ans! L’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs peut compter depuis plus de dix ans sur le sympathique Pierre Rousseau pour préparer les cérémonies religieuses, gérer les bénévoles et faire des lectures. En parallèle, Pierre est rémunéré modestement pour coordonner les finances et la comptabilité de la paroisse.

Les Petits Renards sont sur la bonne voie Le Défi des Petits Renards a déjà amassé 43 425 $ sur un objectif de 125 000 $. Faites la connaissance de Mélodie Daoust, coordonnatrice clinique au Centre de pédiatrie sociale en communauté de Verdun. Rappelons que ce centre, certifié par la Fondation Dr Julien, vient en aide aux enfants âgés de 0 à 14 ans dont le développement est compromis ou à risque de l’être.

Jeunes tennismen invités à L’Île-des-Sœurs Justus Agbo et Sarah Kennedy accueillent au quotidien les 70 jeunes participant au camp de tennis du club de tennis Île-des-Sœurs. Ce camp s’adresse aux joueurs âgés de 5 à 13 ans.

Honi Honi, depuis six ans sur la Well Sunny est depuis six ans le propriétaire du restaurant Honi Honi, poké & sushi, un sympathique resto qui gagne à être connu et qui est ouvert tous les jours, de 11h30 à 21h. Sunny peut compter sur une équipe de 10 employés pour servir la clientèle.

Astrid et le sourire des dieux Faites la rencontre d’Astrid Panou, une des membres de la dynamique équipe qui vous accueille au Bagel St-Lo. Étudiante à l’École secondaire Monseigneur-Richard, elle entreprend à l’automne sa 4e secondaire et compte bien faire partie du conseil des élèves. Le prénom «Astrid» provient d’une langue scandinave et signifie «beauté divine et fidèle aux dieux».

Favoriser l’achat local! Jan Towarnicki et Violette Abd El Malek, DG et DG adjointe de l’entreprise AutoGestion Verrières I-II-III-IV-V, aiment bien encourager tous les restos de l’île, à commencer par Ben & Florentine.

Le tri postal de jour, le vélo le soir Après avoir travaillé pendant huit années au Centre de tri postal de Saint-Laurent, le Verdunois Danny Chevalier s’est rapproché de la maison et est depuis 13 ans postier pour les rues Gordon, Rielle, Richard, Godin, Bannantyne et Monteith. Père de trois garçons âgés de 8 à 13 ans, Danny aime bien franchir ses distances à pied, mais c’est sans le doute le vélo qui obtient la faveur de ses enfants.

Santerre expose à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Le Verdunois Éric Santerre, en compagnie de ses parents Ginette et Marcel, lors d’une mini-exposition de ses œuvres, que les visiteurs ont pu admirer avant le 8e concert gratuit des Mercredis en musique de Verdun. Le trajet peu conventionnel d’Éric Santerre fait aujourd’hui de lui l’un des peintres néosurréalistes québécois en forte demande.

Pour l’amour de la gastronomie et de la pâtisserie Greg Lessard, sa sœur Liana Settels-Lessard et leur mère Claudia Settels (absentes de la photo) dirigent la fameuse boulangerie rustique Sweet Lee’s, sur la Promenade Wellington, depuis 2013. Une entreprise qui n’a pas vraiment cessé de faire sucreries et repas durant la pandémie et qui compte une quinzaine d’employés.

Quoi faire à Verdun? Denise St-Pierre, bénévole à l’église patrimoniale Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, vous rappelle que vous pouvez trouver à l’entrée de l’église de nombreuses informations sur les spectacles, expositions et concerts présentés sur le territoire verdunois cet été. En prime: une liste des restaurants du quartier!