Verdun Luv, semaine du 7 septembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

Bienvenue, Bruno Roxane et Alyssa, de la boulangerie Première Moisson, se sont empressées de servir le Verdunois Bruno Zara, un nouveau diplômé en photographie du CFP Verdun.

Prompt rétablissement à Roger Barré Président de Plomberie Jodoin et Grand Verdunois, Roger Barré vient de subir une délicate intervention chirurgicale. Selon sa fille Nathalie, tout s’est déroulé comme prévu. Merci au médecin et aux infirmières qui prennent soin de M. Barré.

Stella et Jaime, nouveaux propriétaires de Gourmand & Co. Après presque six ans au poste de propriétaire de Gourmand & Co., Jessie Lassonde a décidé de vendre à Stella et Jaime Reis son commerce de L’Île-des-Sœurs. Jaime et Stella sont dans le domaine de l’hospitalité (aviation et restauration) depuis dix ans.

Desjardins: théâtre, chanson, humour, cirque Julie Fillol, Stéphanie Vautour, Nathalie Beauchesne et Marie-Ève Besner, qui sont toutes les quatre membres de la dynamique équipe du Théâtre Desjardins, vous invitent à réserver dès maintenant vos billets pour assister à l’un des spectacles présentés cet automne.

Ma mère nous a transmis sa passion Christine a transmis sa passion pour l’art – particulièrement pour la peinture –, à ses trois enfants. Pour ce qui est de Marc Khoury, que vous retrouvez à l’accueil de la Caisse Desjardins Île-des-Sœurs, c’est pour la peinture à l’acrylique qu’il se passionne.

De la rue Moffat à la rue Moffat Dans son enfance, Ginette Lalonde vivait sur la rue Moffat. Plusieurs années plus tard, elle se retrouve agente de bureau au Centre de formation professionnelle des Carrefours (CFP) sur la rue Moffat! Sa passion secondaire demeure la mosaïque byzantine.

Des casiers scolaires «santerrisés» Depuis les trois dernières années scolaires, l’artiste peintre Éric Santerre récidive à l’école primaire Notre-Dame-des-Sept-Douleurs… en «santerrisant» les casiers des élèves. Celui qui peint divers objets ou toiles pour les amener à leur juste valeur Santerre connaît un succès international avec son art, malgré qu’il soit un brin de pinceau méconnu dans sa ville d’origine.

Michel Lapalme en consultation Même s’il ne joue plus au golf, le pharmacien Michel Lapalme est toujours prêt à prodiguer des conseils aux gens qui pratiquent ce sport. Il a été aperçu récemment lors du récent tournoi de golf de la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun en compagnie de Mmes Johanne Duguay, Carmelle Lalonde, Lise Couture et Lucie Latour.

La modeste contribution de Ghislain Simard Ce Verdunois retraité a pris l’habitude de ramasser quotidiennement les papiers qui traînent sur la Promenade Wellington, entre les rues Galt et de l’Église. Imaginez si nous avions plusieurs Ghislain Simard répartis sur toute la longueur de la rue (1,3 km)!

À La Base nous irons! La traductrice Émilie Gosselin, qui habite Verdun depuis quatre ans, se dirige vers le nouveau Café La Base, sur la rue de Verdun, en compagnie de ses deux enfants.