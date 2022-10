Ciné-Quartier dévoile sa programmation automnale

Les cinéphiles verdunois seront gâtés cet automne. L’organisme Ciné-Quartier présentera neuf œuvres cinématographiques à moindre coût au cours des prochaines semaines. Au menu: comédie, drame, animation et documentaire.

Ciné-Quartier s’installe cet automne dans le local communautaire MultiCAUS sur le boulevard LaSalle. Un film par semaine sera au programme du 21 octobre au 27 novembre et sera présenté trois fois: le vendredi soir, le samedi matin et le dimanche après-midi. Un film d’animation pour enfants basé sur une idée originale du président ukrainien Volodymyr Zelensky sera également projeté les samedis 29 octobre et 26 novembre à 14 h.

Les nouvelles aventures de Gulliver, réalisé par Ilya Maksimov, est une adaptation du célèbre roman de Jonathan Swift qui propose une analogie entre les péripéties du héros Gulliver et la guerre en Ukraine.

Les séances chez MultiCAUS seront offertes sur contribution volontaire.

Ciné-Quartier projettera également deux films québécois au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun. Les citoyens pourront visionner Arsenault et fils de Rafaël Ouellet le lundi 7 novembre ainsi que Babysitter de Monia Chokri le lundi 5 décembre.

La programmation automnale complète est disponible en ligne.

Projections dans le local MultiCAUS cet automne

– 21,22 et 23 octobre: La famille de la forêt de Laura Rietveld

– 28, 29 et 30 octobre: Niagara de Guillaume Lambert

– 4, 5 et 6 novembre: Je vous salue salope de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist

– 11, 12 et 13 novembre: Tout s’est bien passé de François Ozon

– 18, 19 et 20 novembre: La panthère des neiges de Vincent Munier et Marie Amiguet

– 25, 26 et 27 novembre: CODA: la vie en musique de Claude Lalonde