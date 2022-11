Une école de Jiu-Jitsu victime de son succès à L’Île-des-Sœurs

Les propriétaires de l’école BTT Jiu-jitsu à L’Île-des-Sœurs n’arrivent plus à répondre à la demande, faute d’espace dans leur local actuel. C’est pourquoi Jaime Gonzalez et sa conjointe Cynthia ont lancé une campagne de sociofinancement, dans l’espoir de trouver et d’aménagement une salle assez grande pour subvenir à leurs besoins.

Leur école permet aux jeunes de la communauté la possibilité de découvrir les bienfaits du Jiu-Jitsu brésilien, un art martial qui utilise des techniques physiques et psychologiques pour renforcer la confiance en soi, notamment.

Le couple a fixé son objectif à une récolte de 15 000$. Au moment d’écrire ces lignes, plus du tiers de leur objectif était atteint. La campagne de sociofinancement comprend un système de contreparties, permettant à certains donateurs de recevoir un cours gratuit en échange de leur don.

Jaime et Cynthia sont passionnés par le Jiu-Jitsu brésilien.

Une histoire d’immigration et de résilience

Jaime Gonzalez et Cynthia ont quitté le Chili en 2018 pour venir s’installer au Québec.

Ayant le désir de partager leur passion avec la communauté insulaire, ils ont loué des salles dans différents gymnases et lieux d’entraînement du quartier pour démarrer leur école de Jiu-Jitsu brésilien. Durant la pandémie de COVID-19, le couple a continué d’offrir leurs ateliers, en plein air, dans les parcs du secteur.

Depuis 2021, Jaime et Cynthia occupent un petit local à la Maison d’Accueil des Nouveaux Arrivants (MANA). Faisant face à une hausse constante des inscriptions, le couple espère ouvrir un nouveau dojo d’au moins mille pieds carrés. Ils souhaitent aménager des équipements pour la musculation et le travail cardiovasculaire, une salle d’attente pour les parents et une cafétéria.