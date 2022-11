La cuvée 2022 des Grands Verdunois dévoilée   

Acteurs de la classe politique, membres de la communauté d’affaires, entrepreneurs et professionnels s’étaient réunis mercredi pour le gala annuel des Grands Verdunois au Quai 5160 – Maison de la culture. Chaque année, des personnes inspirantes et influentes de l’arrondissement de Verdun sont honorées par le Réseau Affaires Verdun (RAV). C’est Danièle Sauvageau et Daniel Thériault qui sont les lauréats pour l’année 2022.

Danièle Sauvageau est la fondatrice et cheffe de la direction du Centre 21.02, basé à l’Auditorium de Verdun.

C’est là que certaines des meilleures joueuses de hockey au monde s’entraînent quotidiennement. Il s’agit d’ailleurs du seul centre de haute performance au Canada reconnu par les instances gouvernementales.

«Ça me fait chaud au cœur, ça veut dire qu’il y a des gens qui ont pensé à nous et qui reconnaissent notre travail. Un travail qu’on fait pour les femmes, le sport et la jeunesse», a confié Mme Sauvageau à Métro.

Daniel Thériault est quant à lui directeur général de La Résidence funéraire Laurent Thériault. Verdunois depuis sa naissance, monsieur Thériault a été organisateur, collaborateur et membre de plusieurs conseils d’administration au fil des ans.

Daniel Thériault, directeur général de la Résidence funéraire Laurent Thériault.

Photo: Clément Gaboury / Métro Média

«Pour moi c’est un honneur. Mon père a été nommé Grand Verdunois en 1996 donc j’ai toujours rêvé de le devenir à mon tour. Ce n’est pas pour ça que je m’implique dans la communauté, mais c’est un honneur de recevoir ce titre», a mentionné Daniel Thériault.

Des visages connus

Le député fédéral, ministre de la Justice et procureur général du Canada David Lametti, la députée de Verdun Alejandra Zaga-Mendez, la mairesse de Verdun Marie-Andrée Mauger, la conseillère de la Ville Véronique Tremblay et l’ancienne députée de Verdun Isabelle Melançon étaient tous présents pour l’occasion.

L’ancienne députée de Verdun Isabelle Melançon était présente sur place.

Photo: Clément Gaboury / Métro Média

Isabelle Melançon a d’ailleurs reçu un coup de chapeau de la part du RAV.

«C’est une belle manière de boucler la boucle. J’étais hyper touchée quand j’ai appris qu’ils avaient pensé à moi. Je vois beaucoup de monde que j’aime ce soir, c’est une grosse d’ose d’amour. C’était important pour moi de venir dire merci», a indiqué celle qui a été défaite par 461 votes aux dernières élections provinciales.

«Ça a fait plus mal que je croyais, une défaite électorale. Après six ans à servir les gens, j’avais encore le désir d’offrir aux gens […] C’est un chapitre qui se ferme, mais il y en a un nouveau qui s’ouvre», conclut-elle.

Le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun était bondé pour le gala des Grands Verdunois.

Photo: Clément Gaboury / Métro Média

Autres reconnaissances annoncées durant la soirée



– Prix Hommage carrière remis à Maître Daniel Lessard pour son impact au niveau social, associatif et communautaire à Verdun et L’Île-des-Sœurs.

– Coup de chapeau verdunois 2022 remis à Isabelle Melançon, qui a représenté l’arrondissement à l’Assemblée nationale durant les six dernières années.

– Personnalité d’affaires 2022 coup de cœur remis à Martin Bernier, propriétaire du Restaurant Crescendo.

– Personnalité d’affaires 2022 organisme communautaire remis à Jean Petrie, président fondateur de PABEMSOM.

– Personnalité d’affaires 2022 petite et moyenne entreprise remis à Valérie Paquette et Clément Rodarie, du service de traiteur MobiloChef.