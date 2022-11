Budget participatif: la population verdunoise invitée à se prononcer

La Ville a débloqué une enveloppe de 30 M$ qui seront réservés à la réalisation de projets proposés et choisis par les Montréalais.

L’an dernier, dans le cadre du budget participatif, les Verdunois avaient retenu le projet des mini-forêts et celui du Jardin Éthel. Cette année, la Ville a ciblé les thèmes de la jeunesse, de l’équité et de la sécurité pour les projets à venir. Une séance d’idéation est d’ailleurs prévue le samedi 19 novembre au Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun pour discuter des potentielles initiatives citoyennes.

Chaque proposition devra viser l’intérêt collectif, être réalisable par la Ville, représenter une dépense en investissement et pouvoir donner lieu à un projet d’envergure d’une valeur de 500 000$ à 5 M$. Les citoyens ont jusqu’au 4 décembre pour soumettre leur proposition.

Votre idée concerne les jeunes, mais ne semble pas répondre aux principaux critères du budget participatif? Elle pourrait peut-être être admissible à l’appel de projets «Par et pour les jeunes». La Ville réserve 1,4 M$ pour financer ces projets qui seront réalisés par la jeunesse montréalaise.

Présentation des thématiques

– Jeunesse : répondre aux besoins des jeunes de 30 ans et moins et à ceux des générations futures.

– Équité: assurer à la population montréalaise, dans toute leur diversité, un accès équitable aux infrastructures municipales sur le territoire.

– Sécurité: offrir des milieux de vie plus sécuritaires en améliorant la sécurité dans les déplacements, la prévention de la violence et le sentiment de sécurité dans la ville, et la protection contre les aléas climatiques.