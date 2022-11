Plage de Verdun: des zones de restauration écologique implantées

L’Arrondissement a mis en place des zones de restauration écologique de chaque côté de la plage urbaine de Verdun, soit près de la 2e Avenue et dans le secteur du parc Arthur-Therrien.

Le projet vise à compenser les effets de l’aménagement de la plage de Verdun en 2019 sur l’habitat du poisson, notamment. Parmi les végétaux qui ont été plantés, on compte 84 arbres, 458 arbustes et 2405 vivaces et plantes aquatiques. Une zone d’eau calme pour les poissons et des buttes de renaturalisation favorables à la biodiversité ont été mises en place.

Les buttes et zones de renaturalisation pour la petite faune.

Photo: Arrondissement de Verdun

Ces espaces favorisent notamment la présence de la petite faune, dont la couleuvre brune. D’autres plantations de végétaux et le drainage du stationnement à l’angle de la 2e Avenue et du boulevard LaSalle seront également réalisés dans les prochains mois. Du mobilier urbain sera installé autour des buttes et des espaces de renaturalisation pour rendre l’endroit plus accueillant.

L’Arrondissement invite les citoyens à respecter ces nouveaux habitats, et leur demande ainsi de ne pas piétiner les zones de plantation, de ne pas aller dans l’eau et de ne pas toucher aux abris des couleuvres.