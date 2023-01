Une «agression» au Centre islamique de Verdun inquiète

Un homme a tenté de s’infiltrer dans le Centre islamique de Verdun pendant la prière du 30 décembre. Des visiteurs du centre ont réussi à bloquer l’assaillant, qui a quitté les lieux quelques secondes plus tard.

Il s’agit d’un événement aux allures islamophobes qui inquiète le Forum musulman canadien (FMC), un organisme qui vise notamment à «promouvoir et protéger les droits civils de la communauté musulmane» selon son site web.

L’organisme «exprime sa forte condamnation et son choc suite à “l’agression”» et appelle «à des mesures de précaution dans et autour des institutions communautaires du Québec», comme il l’a annoncé par voie de communiqué.

Le FMC a publié une vidéo de l’événement sur les réseaux sociaux où l’on peut voir l’homme courir d’un côté de la rue à l’autre, malgré la circulation automobile, dans le but de tenter de s’immiscer dans le centre religieux.

Le poste de police de Verdun a effectué un rapport de la situation. Au moment où ces lignes étaient écrites, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n’avait pas répondu aux questions de Métro.