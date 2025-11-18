Recomptage: la victoire d’Ensemble Montréal confirmée dans Lachine

Ensemble Montréal a bel et bien remporté les deux sièges de Lachine au conseil municipal, confirme la Cour du Québec après un recomptage judiciaire. Julie-Pascale Provost et Dominic Roussel pourront donc rejoindre leur cheffe, Soraya Martinez Ferrada, assermentée jeudi comme nouvelle mairesse de Montréal.

Les résultats du vote serré du 2 novembre sont donc presque tous confirmés. Jeudi, la Cour a aussi confirmé la victoire de Projet Montréal à la mairie de Verdun. Il ne reste plus que les trois demandes de recomptages déposés dans Saint-Léonard, qui n’ont pas encore été acceptées ou refusées par la Cour.

Dans les jours suivant les élections municipales, Ensemble Montréal et Projet Montréal, respectivement vainqueur et défait, avaient chacun demandé des recomptages pour quatre postes qu’ils avaient perdus par de faibles marges. Deux autres recomptages ont été demandés par Équipe Saint-Léonard.

Julie-Pascale Provost avait remporté son siège par seulement 26 voix selon les résultats initiaux. Dominic Roussel, seulement 8 voix. Avec leur victoire confirmée, ils défont officiellement la mairesse sortante de Lachine, Maja Vodanovic, et la candidate de Projet Montréal pour le poste au conseil de ville, Myriam Grondin.

Il est toutefois trop tard pour que l’une ou l’autre ait un poste au comité exécutif. La mairesse Soraya Martinez Ferrada a annoncé les membres de son comité plus tôt jeudi.

Au conseil d’arrondissement, Ensemble Montréal obtient donc tous les postes sauf celui du conseiller d’arrondissement dans le district du Fort-Rolland. Ce district a été remporté par Jacques Filion de Projet Montréal.

D’autres recomptages

Dès la semaine dernière, quatre résultats ont été confirmés au recomptage. Claude Pinard – nouveau numéro deux de l’administration municipale – a été déclaré vainqueur dans Saint-Jacques, défaisant ainsi Robert Beaudry. Son collègue d’Ensemble Montréal, Richard Bélanger, est aussi confirmé comme conseiller d’arrondissement dans Jacques-Bizard.

À l’inverse, Mary Deros, conseillère de longue date d’Ensemble Montréal, a perdu le district Parc-Extension, qu’elle représente depuis plus de 25 ans. La nouvelle conseillère municipale sera Elvira Carhuallanqui de Projet Montréal.

Projet Montréal est aussi confirmé dans sa victoire pour le district Côte-des-Neiges, remporté par Émilie Brière. Jeudi, la Cour du Québec a aussi confirmé la victoire de Projet Montréal pour la mairie de Verdun.

La Cour du Québec doit toujours se pencher sur la demande de recomptage d’Ensemble Montréal pour le district Saint-Léonard Ouest. Les résultats initiaux donnent ce district à Mauro Barone d’Équipe Saint-Léonard par une marge de 300 voix sur Gabriel Retta.

Pour sa part, Équipe Saint-Léonard conteste les victoires d’Ensemble Montréal pour la mairie d’arrondissement (Dominic Perri) et pour le poste au conseil d’arrondissement dans le district Saint-Léonard Ouest (Gemma Marchione).