La Brigade Lachine solidaire produit une comptine éducative

La Brigade Lachine solidaire a produit une comptine accompagnée d’une vidéo afin d’éduquer les enfants et les parents à se protéger contre le virus de la COVID-19.

Intitulée La P’tite Brigade, la chanson a été composée par un des brigadiers-organisateurs, Paul Riofano. La production a été possible grâce à la participation d’élèves de l’arrondissement.

«On sait que les écoles sont à risque d’être la source d’éclosion. Le but est aussi de toucher les parents», explique M. Riofano.

Pour se préparer, l’organisme a fait plusieurs interventions à l’entrée et à la sortie des classes afin d’évaluer le respect des mesures sanitaires afin de pouvoir mieux aider les gens à les respecter.

La vidéo accompagnant la comptine a été tournée et éditée par Carlo Primerano. Filmée à Lachine, on peut y apercevoir plusieurs parcs de l’arrondissement et le Quai de Lachine.

«Il était important pour nous d’ajouter à la vidéo des images permettant aux Lachinois de reconnaître les coins de leur quartier», commente M. Riofano.

Mission

Créée à l’été 2020 dans le contexte de la pandémie, la Brigade solidaire a pour mission de sensibiliser, d’éduquer et de prévenir la population contre les dangers de la COVID-19, ciblant particulièrement les plus jeunes, les ainés et les nouveaux arrivants.

«Le message de la Brigade est vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin des autres», mentionne le brigadier.

D’autres projets occupent également l’organisme, comme préparer des «kits COVID» pour les nouveaux arrivants contenant des masques, des produits désinfectants pour les mains et de l’information dans plusieurs langues.

Œuvrant sous le couvert de Concert’Action Lachine, le Comité d’action en sécurité urbaine à Lachine (CASUAL) et le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), la Brigade est subventionnée par la Ville de Montréal, l’arrondissement et d’autres partenaires.

La comptine est disponible sur YouTube, Spotify, iTunes et Soundcloud