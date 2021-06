200 M$ pour l’agrandissement de l’Hôpital de Lachine

Un financement de plus de 200 M$ permet de bonifier le projet de modernisation de l’Hôpital de Lachine. Ces travaux prévoient la construction d’un nouveau bâtiment de six étages, d’un nouveau bloc opératoire et d’une liaison avec le bâtiment actuel.

Le nouvel édifice prévoit une superficie de plus de 16 500 mètres carrés et un réaménagement des locaux actuels sur plus de 2400 mètres carrés.

Ce bâtiment accueillera notamment les services d’urgence, de soins intensifs et de médecine de jour, les unités de soins de médecine, de chirurgie et de soins palliatifs.

«Nous voulons doter le réseau d’infrastructures digne du 21e siècle, de manière cohérente avec la réalité clinique actuelle, et en tenant compte des enjeux de sécurité et de prévention des infections qu’a mises en lumière la crise sanitaire des derniers mois», Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

L’Hôpital de Lachine, autrefois appelé Hôpital Saint-Joseph, avait également connu une difficile pandémie alors que les cas de grippe espagnole et de tuberculose l’avaient frappé vers la fin des années 1910.

Le projet de construction permettra d’offrir aux patients 62 chambres individuelles avec salle de bain, soit 10 en soins palliatifs, 16 en chirurgies, 29 en médecine et sept aux soins intensifs.

Des travaux de mise à niveau seront également réalisés dans le bâtiment actuel, notamment pour les consultations externes, les services d’endoscopie et le centre de prélèvements. Ces travaux majeurs de rénovation devraient être finalisés en 2026.