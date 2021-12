Pas de vente de sapins à Lachine cette année

Pour la première fois en plus de 20 ans, la Maison des jeunes l’Escalier a renoncé à sa vente de sapins et de décorations de Noël au Marché de Lachine. C’est la pénurie d’arbres et le manque de personnel qui a poussé l’organisme à prendre cette décision.

La vente de sapins des fêtes représente la levée de fonds la plus importante de l’année pour la Maison des jeunes de Lachine. L’événement sert traditionnellement à financer une activité de camp hivernale pour les enfants.

«Nous sommes en train de réfléchir à une solution afin de trouver l’argent pour quand même envoyer les jeunes au camp», soutient la trésorière de la Maison des jeunes l’Escalier, Valérie Fillion.

Ç’a été une décision très déchirante pour nous. Valérie Fillion

En plus de la pénurie de conifères qui afflige le Québec depuis quelques années, l’organisme communautaire a récemment connu plusieurs départs. La directrice, France Ligez, aurait été obligée d’assurer une présence elle-même durant tout le temps des fêtes alors qu’elle n’aurait eu que peu de sapins à vendre.

Ce manque de main-d’œuvre a également forcé l’organisme à fermer temporairement l’une de ses portes, à Saint-Pierre, il y a deux semaines.

«Ce n’est pas fermé définitivement. On a décidé de rapatrier tous les animateurs à Lachine pour le temps des fêtes. On va être capable de rouvrir Saint-Pierre dès qu’on a assez d’animateurs», rapporte Mme Fillion.

Malgré cette situation, il ne faut pas craindre pour l’avenir de la Maison des jeunes, insiste la trésorière.

«La directrice a fait un travail extraordinaire au niveau de la gestion des ressources financières. Elle travaille chaque année pour obtenir de nouveaux programmes d’aide et des subventions. Les finances de la Maison sont en très bonne santé», conclut Mme Fillion.

Les Lachinois qui souhaitent soutenir financièrement la Maison des jeunes peuvent contacter l’organisme directement.

Les résidents de Lachine pourront se tourner vers Lory Fleurs à Dorval pour acheter un sapin naturel. Par contre, il faut faire vite, car les quantités sont limitées.