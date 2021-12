Réduction des taxes à Dorval en 2022

Le budget de la Cité Dorval pour l’année 2022 prévoit une diminution du compte de taxes pour les résidents. En moyenne, des allègements de 2,5% sont prévus pour les résidences, soit environ 73,38 $ en moins sur le compte de taxes.

Le maire de Dorval, Marc Doret, a soutenu dans son allocution à la population que le budget pour la prochaine année, équilibré à 144 635 000 $, tient compte de la situation économique due à la pandémie. D’ailleurs, il n’y aura pas non plus d’augmentation du taux de taxation pour les immeubles non résidentiels dans la tranche d’imposition de moins de 2 M$ et pour les immeubles industriels dans la tranche de moins de 3 M$.

Cependant, la Cité prévoit une augmentation de 4% du compte de taxes des immeubles non résidentiels dans la tranche d’imposition de plus de 2 M$ et pour les immeubles industriels de plus de 3 M$. La Cité justifie cette augmentation en invoquant la compensation partielle à l’augmentation des quotes-parts d’Agglomération de Montréal que Dorval doit payer.

Les comptes de taxes supérieurs à 300 $ seront payables en deux versements, et non trois, comme c’était le cas en 2021.

Retour en 2010 Cette baisse du compte de taxes de 2,5% pour les immeubles résidentiels correspond à la cinquième réduction d’impôt foncier en six ans. En 2010, le compte de taxes d’une maison unifamiliale moyen s’élevait à 2867,37 $. Cette moyenne sera de 2865,32$ en 2022, soit 2,05 $ de moins qu’il y a 12 ans. L’objectif primaire de ces baisses est de prendre en considération l’augmentation de la valeur des maisons de la Cité. La valeur d’une maison unifamiliale moyenne à Dorval a augmenté de 5,6% en 2021.

Investissements

En 2021, la Cité a investi plus de 15 M$ en travaux relatifs à la réfection des voies publiques, des aqueducs et des égouts des bâtiments. Des investissements de plus de 100 M$ sont prévus au cours des trois prochaines années.

En 2022, Dorval compte investir près de 29 M$ dans son programme triennal des immobilisations. La plus grande portion de ce budget est réservée à l’ingénierie municipale pour un montant de 15,5 M$.

Plusieurs autres projets sont sur la liste de la Cité pour l’année prochaine, notamment la refonte du parc Saint-Charles, la construction d’une patinoire réfrigérée, le réaménagement du chemin du Bord-du-Lac entre les avenues Dorval et Saint-Charles, la rénovation de la maison du Jardinier et la finalisation des travaux d’agrandissement de l’aréna Dorval.