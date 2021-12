Conseil de Lachine en bref | Décembre 2021

Les élus de Lachine se sont réunis pour la première session du conseil d’arrondissement depuis les élections municipales. Le conseil devrait reprendre en présentiel à la Maison du citoyen en février 2022.

Contributions financières

Plusieurs montants totalisant la somme de 115 700$ ont été octroyés à plusieurs organismes de l’arrondissement incluant la somme de 95 500$ aux organismes désignés dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien aux OBNL pour l’année 2022. Voici les autres contributions financières offertes par l’arrondissement :

9200$ à l’École de voile de Lachine pour le remplacement de son quai d’appoint

1000$ à la Fondation de l’Hôpital de Lachine pour l’Encan des Fêtes

10 000$ au Carrefour Jeunesse-emploi de Marquette pour la réalisation du projet Brigade neige Lachine 2021-2022

Achat symbolique d’une œuvre d’art

Comme le veut la tradition annuelle à Lachine, le conseil a approuvé l’acquisition d’une peinture produite par les artistes de la Société d’arts visuels en direct pour la somme de 225$. L’œuvre a été créée dans le cadre de l’événement Les dimanches au canal, l’été dernier.

Réseau routier

La rue Skaniatarati et l’avenue Jenkins ont été construites dans le cadre du réaménagement du futur écoquartier de Lachine-Est. Ces deux artères sont ajoutées au réseau routier de l’arrondissement. Comme la majorité des rues lachinoises depuis 2016, la vitesse permise sur Skaniatarati et Jenkins sera de 30 km/h. De plus, la piste cyclable située du côté ouest de l’avenue Jenkins sera ouverte entre le 15 mars et le 15 novembre pour permettre le stationnement durant l’hiver.

Route verte

L’arrondissement autorise une demande d’aide financière de 8400$ au ministère des Transports pour l’entretien de la piste cyclable la Route verte pour l’année 2022. Le coût total de l’entretien s’élève à 20 700$.

Édition 2021-2025 du conseil de Lachine

Maja Vodanovic – Mairesse

Micheline Rouleau – Conseillère du district du Canal

Michèle Flannery – Conseillère du district du Fort-Rolland

Vicki Grondin – Conseillère de la Ville désignée

Younes Boukala – Conseiller du district J.-Émery-Provost