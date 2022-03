Plus de 4 M$ pour la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine

Arrivée à sa «fin de sa vie utile», la toiture de l’usine d’eau potable de Lachine bénéficiera prochainement d’une cure de jeunesse. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé mercredi matin l’octroi d’un contrat d’une valeur de 4,1 M$ à l’entreprise Couverture Montréal Nord afin de procéder aux travaux.

Dans les documents rendus publics par la Ville de Montréal, on peut lire que les travaux comprendront notamment la réfection complète de la toiture, la rénovation de l’enveloppe de l’édicule au toit, le déplacement et la réinstallation des câbles électriques raccordés aux équipements de procédé ainsi que divers travaux connexes liés à la mécanique, à l’électricité et à la structure.

Il y est précisé que l’usine «doit être opérationnelle à temps plein, car elle sécurise l’alimentation en eau potable d’une clientèle incluant, sans s’y limiter, les hôpitaux, les services de sécurité incendie, les institutions, les commerces, les industries et la population». Vu ces conditions exceptionnelles, la métropole prévoit un montant de contingence correspondant à 20% de la valeur des travaux.

L’entreprise Couverture Montréal Nord a obtenu le contrat selon le principe du plus bas soumissionnaire parmi un total de six soumissions conformes aux exigences de l’appel d’offres.

Une usine qui doit fermer d’ici 2028

Selon toute vraisemblance, ces travaux ne seront utiles que pour une courte durée. En 2018, la ville annonçait son intention de fermer l’usine de Lachine ainsi que celle de Dorval «d’ici 10 ans» en raison de la vétusté des installations.

À l’époque, la Ville projetait à terme de raccorder les résidents de Lachine aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets. Les habitants de Dorval devaient quant à eux être raccordés à celle de Pointe-Claire.

Le sommaire décisionnel précise par contre que le report ou l’annulation des travaux présente plusieurs risques tels que «la contamination de l’eau en traitement […], des bris électriques mettant à risque la mission de l’usine, le développement de moisissures ainsi que des enjeux de sécurité pour les employés».

Au moment d’écrire ces lignes, Métro avait soumis diverses questions au Service des communications de la Ville de Montréal, qui nous a répondu faire «les vérifications nécessaires» sans être en mesure d’y répondre immédiatement.