Québec donne 223 M$ pour l’agrandissement de l’Hôpital de Lachine

Le gouvernement a accepté le dossier d’affaires ajusté concernant le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’Hôpital de Lachine. Québec assumera la majeure partie des 223 M$ que coûte le projet. Le nouveau bâtiment devrait ouvrir ses portes au public dès 2025. Les travaux de réaménagement des bâtiments existants devront quant à eux se terminer en 2027.

La Fondation de l’Hôpital de Lachine assumera quant à elle 3 M$ du coût total des travaux. Ce financement permettra d’acquérir de nouveaux équipements pour l’établissement.

«Ce projet s’avère essentiel pour moderniser de manière optimale l’offre de soins à la population, surtout dans sa formule bonifiée, a déclaré dans un communiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Le personnel bénéficiera d’un environnement de travail plus fonctionnel qui contribuera à de meilleures pratiques cliniques et à la rétention de la main-d’œuvre.»

Le projet vise à moderniser les installations de l’hôpital, notamment les secteurs ambulatoires, critiques et de l’hospitalisation. De plus, un nouveau bâtiment de six étages sera construit. Ce dernier accueillera un nouveau bloc opératoire qui sera relié au bâtiment actuel.

L’Hôpital de Lachine abritera aussi les services d’urgence et 62 lits en chambres individuelles avec salle de bain. De ces lits, 10 d’entre eux serviront aux soins palliatifs, 16 pour la chirurgie, 29 en médecine et sept chambres serviront pour les soins intensifs. On y retrouvera aussi l’unité de retraitement des dispositifs médicaux.

«Notre gouvernement tient à répondre présent afin de permettre aux Montréalais d’avoir accès à des services mieux adaptés aux enjeux de santé du 21e siècle», a déclaré la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.