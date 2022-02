Plus de 40 postes à pourvoir à l’Hôpital de Lachine

En réponse aux médecins et inhalothérapeutes de l’Hôpital de Lachine, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) soutient qu’il est impossible de rouvrir les urgences aux ambulances et les soins intensifs en raison du manque de personnel.

Plus précisément, 25 postes d’infirmières sur 57 sont actuellement vacants et trois infirmières sont absentes au service des urgences et à l’unité des soins intensifs. Il manque également 16 inhalothérapeutes sur 27.

La réouverture complète du centre hospitalier communautaire serait dangereuse pour la sécurité du personnel et des patients, rapporte la directrice des Services professionnels du CUSM, la Dre Ewa Sidorowicz.

«Je ne veux pas mettre un médecin, infirmière ou inhalothérapeute dans une situation où il n’a pas les outils nécessaires pour faire son travail de manière sécuritaire», explique la directrice.

Or, les médecins désirent notamment ne plus avoir à transférer leurs patients vers les centres du centre-ville.

Il est important de noter qu’en temps normal, l’unité de soins intensifs de l’Hôpital de Lachine est une unité de niveau 1, soit le niveau plus bas. Il est donc pratique courante de transférer certains patients ayant des conditions plus graves vers le site Glen du CUSM au centre-ville.

«Dans notre plan de contingence, nous avons prévu toutes les possibilités de trajectoire pour le transport des patients. Leur sécurité est évidemment au cœur de nos priorités», argumente la Dre Sidorowicz.

On veut redonner à la communauté grandissante de Lachine et ramener l’hôpital comme il était avant. On est conscient des besoins. Dre Ewa Sidorowicz, directrice des Services professionnels du CUSM

Sur la question des primes

Le CUSM affirme que toutes les primes que peut recevoir le personnel soignant sont actuellement versées. Cependant, comme l’unité des soins intensifs demeure fermée pour l’instant, les primes reliées au travail dans ce département ne sont pas offertes.

Un groupe d’inhalothérapeutes avait dénoncé le retrait de ces primes dû à la fermeture de l’unité dans un courriel. Toutefois, le CUSM dit ne pouvoir agir; sans nouvelles personnes pour pourvoir les postes vacants, il serait dangereux de rouvrir l’unité de soins intensifs.

«On est en mode de recrutement agressif depuis des mois pour attirer des gens vers Lachine», estime la Dre Sidorowicz.

Le projet de modernisation de l’hôpital, d’une valeur de 200 M$, est un facteur qui pourrait attirer un plus grand nombre de travailleurs de la santé à Lachine prochainement. Les travaux devraient commencer dès avril 2022.