Plongez dans l’histoire de Dorval lors d’une visite guidée

Cet été, pour sa deuxième édition, le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval organise avec la Société d’histoire de Dorval des visites guidées pédestres pour parcourir l’histoire de cette ville. Construite dès le 17e siècle avec l’arrivée des premiers colons français, Dorval présente un réel intérêt pour les férus d’histoire.

Le parcours de 90 minutes inclue plusieurs bâtiments patrimoniaux de Dorval, notamment des propriétés privées vers le Chemin du Bord du Lac, des écoles, et magasins, en commençant par l’église catholique La Présentation-de-la-Sainte-Vierge. En tout, l’histoire de 17 lieux sera retracée.

Cette visite guidée se déroulera en français avec Michel Hebert, président de la Société historique de Dorval, ou en anglais avec le guide animateur Davis Watt. Les guides compléteront la visite avec des photos historiques. Les visites démarreront devant l’église de La Présentation-de-la-Sainte-Vierge à 13h30, les 7 et 21 août en français, et les 14 et 28 août en anglais.

Vous pouvez réserver par courriel au musee@ville.dorval.qc.ca ou par téléphone au 514-633-4314.