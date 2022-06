Dorval: comment célébrer la fête du Canada

Ce 1er juillet, la Cité de Dorval prévoit une journée bien chargée à l’occasion de la fête du Canada au parc du Millénaire. De midi à 22h30, familles et adultes pourront se divertir lors de diverses activités mettant en valeur plusieurs styles musicaux, et les festivités se termineront par des feux d’artifice.

Les Beach Bums rendront hommage au groupe mythique des années 60 et 7, les Beach Boys, lors d’un beach party. Ils laisseront ensuite place à Étienne Drapeau, qui animera la piste de danse aux sons de l’Amérique latine, avec au programme du merengue, de la bachata, du reggaeton, de la salsa et même de la musique pop.

Après une après-midi remplie d’activités en plein air – animations, spectacle de magie et spectacle de cirque –, la cérémonie d’ouverture de la fête du Canada à Dorval aura lieu à 18h pour annoncer le début de la soirée dansante. Elle sera clôturée par des feux d’artifice à 22h.

Toute la journée, des camions de cuisine de rue et des associations seront présents pour offrir des ravitaillements.

Un service de navettes gratuit assurera le transport entre le parc Millénaire et le stationnement du parc Walter, en passant par le centre aquatique et communautaire et le complexe aquatique et sportif de Dorval.