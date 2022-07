Concerts en plein air à Dorval

Au cours du mois de juillet, trois concerts gratuits seront présentés au parc Pine Beach, au bord du lac Saint-Louis, à Dorval.

Le 11 juillet, c’est le Blue Mondays Jazz Orchestra, un grand ensemble de jazz composé de 16 musiciens, qui jouera au parc à 19h30. L’ensemble de jazz a été fondé en 2019 pour mettre à l’honneur le meilleur du grand répertoire américain de la chanson des années 1920. La chanteuse Amélie Pitre interprétera des chansons d’Ella Fitzgerald et de Frank Sinatra, et guitaristes, trompettistes, trombonistes et saxophonistes rendront hommage au Buddy Rich Big Band et au Count Basie Orchestra.

Après le jazz, Sam Tucker donnera un concert de blues et de rock le 18 juillet à 19h30. L’artiste interprétera son dernier album All In Good Time, qui a été enregistré en compagnie de Jesse Mac Cormack à la réalisation, et de Rob Heaney, à la prise de son et au mixage, qui est décédé quelques mois plus tard. Un EP de deux pièces, «Holy» et «Feel», était sorti en janvier 2021 pour précéder l’album de 13 compositions de rock et de blues.

Le 25 juillet, Skye Consort & Emma Björling interpréteront de la musique celtique et de la musique traditionnelle du Québec, d’Acadie, de la Suède et de la Norvège. Au programme, des chansons d’amour, des polkas pour danser, et des compositions originales. Fondé en 2017, le groupe de quatre musiciens joue une multitude d’instruments – violon, nyckelharpa, violoncelle, cistre, banjo et percussions –, avec Emma Björling comme voix principale.