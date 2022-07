Un concessionnaire fait don de 250 000 $ pour ses 100 ans d’existence

La Fondation Spinelli a octroyé 350 000 $ à trois organismes à Lachine et dans l'Ouest-de-l'Île.

Le concessionnaire Spinelli a fêté ses 100 ans d’existence le 15 juillet dans ses locaux à Lachine. L’entreprise d’automobiles, installée à Lachine depuis 1922, est revenue sur son parcours historique et sur l’implication caritative du défunt Noël Spinelli. Pour l’occasion, la Fondation Spinelli a annoncé un total de 250 000 $ de donations à des organismes de santé.

La Fondation de l’Hôpital de Lachine et la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, ont chacune reçu 100 000 $, tandis que l’organisme Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île s’est vu remettre une contribution de 50 000 $.

Un établissement historique

Lors de la conférence de presse, l’arrière-petit-fils du fondateur du Groupe Spinelli, le vice-président directeur Mathieu Spinelli, est revenu sur l’histoire de l’établissement fondé en 1922. Ayant immigré en 1918 à Lachine, Giuseppe Spinelli a ouvert une station-service et un atelier mécanique quelques années plus tard. En 1960, ses fils Noël et Jean reprennent le flambeau, puis ouvrent la première concession en 1964, laquelle ne durera que deux ans.

Entre 1964 et 1998, moment de la passation des pouvoirs au fils de Noël, Pierre, quatre marques de voitures sont vendues par l’entreprise, et une concession Toyota est aussi ouverte à Pointe-Claire. Depuis, une dizaine de concessions ont été inaugurées, la plus mythique étant celle de Toyota ouverte en 1967. Mathieu Spinelli estime que la concession Toyota serait «la première au Québec, peut-être même au Canada».

Le Groupe Spinelli a été fondé comme une station-service et un garage en 1922. \Alexis Fiocco, Métro Média

Le vice-président directeur Mathieu Spinelli a d’ailleurs annoncé, lors de la célébration, le développement d’une dixième concession avec Volkswagen, alors que l’entreprise concentrait auparavant ses opérations sur le marché automobile japonais.

La philanthropie au cœur de l’entreprise

L’entreprise centenaire a donc octroyé 250 000 $ en contribution financière à travers sa fondation, fondée par l’ancien président-directeur général et philanthrope Noël Spinelli.

Les fonds octroyés aux fondations hospitalières serviront à la rénovation de plusieurs départements, notamment l’agrandissement du service des urgences de l’Hôpital de Lachine.

Un troisième chèque a été remis au bailleur de fonds Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île, qui finance des organismes communautaires d’entraide et de santé.

Par ailleurs, la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore a décidé d’installer une plaque en l’honneur du groupe automobile sur le bâtiment du centre hospitalier pour le remercier de ses contributions financières depuis 2008.

Le défunt Noël Spinelli a été mentionné à plusieurs reprises pour son implication dans des organismes de charité ainsi que dans la promotion de la culture, notamment avec la création de Concert Lachine. Le fils de ce dernier, Pierre Spinelli, a poursuit les activités philanthropiques du Groupe Spinelli en étant notamment le président de la Fondation de l’Hôpital de Lachine.

L’actuel président de la fondation, Jacques Filion, a qualifié Pierre Spinelli de mentor, et a souligné que son père, Noël Spinelli, était «un homme visionnaire, autant en affaires que dans la communauté au niveau de ses implications caritatives».

En 2021, la Fondation de l’Hôpital de Lachine a instauré le prix Noël-Spinelli pour célébrer l’implication caritative d’un employé, médecin ou bénévole de l’hôpital en honneur de l’homme d’affaires et philanthrope décédé en 2020.