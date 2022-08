L’autoroute 13 fermée en direction nord cette fin de semaine

Le ministère des Transports avise la population que l’autoroute 13 (Chomedey) en direction nord sera fermée de nuit et en matinée la fin de semaine du 12 août, à Montréal et à Dorval.

La fermeture se fera entre la sortie numéro 2 (rue Hickmore/rue Louis-A.-Amos) et l’autoroute 40 (Métropolitaine), du vendredi 12 août 22h au samedi 13 août 10h; du samedi 13 août 22h au dimanche 14 août 10h, et du dimanche 14 août 22h au lundi 15 août 5h.

Il sera possible d’effectuer un détour par la sortie numéro 2 (rue Hickmore/rue Louis-A.-Amos) et les rues Courval et Hickmore, pour ensuite prendre l’autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) en direction est, et l’autoroute 40 (Métropolitaine) en direction ouest, pour ensuite retrouver l’autoroute 13 (Chomedey) en direction nord.

La fermeture est requise dans le cadre de la poursuite des travaux de réparation du tunnel de Liesse. En cas de conditions météorologiques défavorables, ou bien de contraintes opérationnelles, cette entrave pourrait être reportée.