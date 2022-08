L’aéroport de Montréal s’associe à SITA pour le bien des voyageurs

Les aéroports de Toronto, Montréal et Calgary se sont associés à SITA, fournisseur de technologies de l’information dans le transport aérien, pour moderniser l’expérience des passagers pendant l’enregistrement et l’embarquement.

Sept cents nouvelles bornes d’enregistrement seront disposées dans ces trois aéroports, dont celui de Montréal situé à Dorval, ce qui permettra d’améliorer la fluidité du parcours aéroportuaire des personnes voyageant à destination, en provenance, et à l’intérieur du Canada. Ces bornes faciliteront l’intégration des fonctionnalités biométriques et sans contact.

Respectueuses des normes de sûreté aérienne et d’accessibilité, elles permettront à tout le monde de naviguer avec facilité, notamment grâce à leur matériel de synthèse texte-parole, leurs commandes en hauteur conçues pour les fauteuils roulants, le paiement par carte à puce et par code NIP pour des surclassements en vol, et des caméras biométriques.

Des équipes opérationnelles seront mises en place dans chaque aéroport pour surveiller tout goulot d’étranglement potentiel, dans l’objectif de fluidifier le trafic.

L’installation de ces nouveaux systèmes commencera en début d’année 2023 dans ces trois aéroports.