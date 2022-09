Table ronde avec les candidats de la circonscription de Marquette

La mairesse de Lachine et le maire de Dorval animeront une table ronde avec les candidats à l’élection provinciale dans la circonscription de Marquette pour discuter de leurs engagements. L’événement sera ouvert au public et aura lieu le 20 septembre à la mairie de Lachine.

Sur l’île de Montréal, l’arrondissement de Lachine et la ville de Dorval sont les seules communes qui donneront l’opportunité aux candidats à l’élection provinciale de s’exprimer sur des enjeux locaux devant les citoyens de leur circonscription.

Au programme, la mairesse Maja Vodanovic et le maire Marc Doret ont prévu six questions autour de trois thèmes : Développement social, Vie de quartier, et Prospérité.

Parmi les sujets qui seront évoqués, chaque candidat pourra répondre à des questions sur le logement, les iniquités sociales, les infrastructures, le transport, le développement économique, et les solutions pour les familles en attente d’une place en CPE.

Servir la démocratie

Cette table ronde permettra aux électeurs de rencontrer et d’entendre les cinq candidats parler d’enjeux locaux. « Plus on entend les différents débats, mieux c’est pour la démocratie », soutient la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

« Le fait que le bureau d’Enrico Ciccone s’est fait vandaliser porte à se taire. C’est le contraire, on veut parler et on veut laisser tout le monde parler », explique-t-elle. Le député sortant du PLQ avait vu son bureau saccagé dans la nuit du 30 au 31 août.

Si [les citoyens] voient les différentes plateformes et les partis, ils peuvent vraiment choisir Maja Vodanovic, mairesse de Lachine

Selon la mairesse, les élections provinciales se résument souvent aux chefs des partis. Les candidats locaux et leurs engagements pour la circonscription, eux, sont moins connus des électeurs. « Est-ce que cette personne-là va défendre nos valeurs, les intérêts de Lachine ? » déclare-t-elle.

Pour la mairesse, les questions de transports et de logement sont les plus importantes à Lachine. « Le transport, c’est le futur de Lachine », lance-t-elle. Elle mentionne notamment la rénovation de l’échangeur Saint-Pierre, ainsi que le projet de tramway.

À la suite de la table ronde, les citoyens pourront parler aux candidats directement. « Après, [ils] pourront choisir qui défendra le mieux les intérêts de Lachine », conclut-elle.

Tous les citoyens sont invités à la table ronde le 20 septembre à 19h à la mairie de Lachine, au 1800 boulevard Saint-Joseph à Lachine.