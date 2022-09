Vandalisme et vols au bureau de circonscription d’Enrico Ciccone

Le bureau du député sortant de Marquette, Enrico Ciccone, a été vandalisé et cambriolé la nuit dernière à Lachine. La Sûreté du Québec mène une enquête dans cette affaire.

Des ordinateurs et plusieurs documents auraient été volés alors que du sang aurait été retrouvé sur certains classeurs. Étant donné qu’il s’agit d’un député de l’Assemblée nationale, c’est la Sûreté du Québec qui s’occupe du dossier.

Le mur mitoyen d’un commerce voisin a été défoncé et des dommages matériels ont été causés sur les lieux, indique l’aile parlementaire du parti libéral, par voie de communiqué.

Vandaliser un bureau de député, voler les ordinateurs, s’en prendre aux classeurs, est un geste de violence sans nom. Je suis peiné, bouleversé et inquiet. Un grand merci à la @sureteduquebec, au PDQ-8 du @SPVM et @AssnatQc pour tout votre soutien. https://t.co/wXNMdTEHMP — Enrico Ciccone (@EnricoCiccone) August 31, 2022

Les malfaiteurs auraient ensuite pris la fuite avec les ordinateurs de tous les employés et avec le serveur sur lequel se trouvent les images des caméras de sécurité.

«Je suis extrêmement peiné et inquiet, particulièrement pour mes employés et les citoyens qui nous font confiance, partage M. Ciccone. Un bureau de comté, c’est la maison des citoyens. Ce devrait être intouchable. On est là pour servir les gens.»

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade a réagi sur Twitter en indiquant que «…la violence, les menaces et l’intimidation n’ont aucunement leur place dans notre société. La meilleure réponse, c’est de continuer à se tenir debout pour ce en quoi on croit!»