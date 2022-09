Dorval fête ses 130 ans en s’offrant une exposition 

Le vendredi 30 septembre l’exposition photographique «Dorval, 130 ans en images» sera dévoilée au centre culturel Peter B. Yeomans, situé au 1401, chemin Bord-du-Lac–Lakeshore.

L’exposition gratuite, qui sera accessible jusqu’au 2 octobre, a été conçue par la Société historique de Dorval dans le but de faire «revivre le Dorval d’autrefois et découvrir le patrimoine dorvalois à travers une sélection de plus de 200 images», selon un communiqué de la cité de Dorval.

Essentiellement, ce sont des photos d’archives, retraçant la chronologie de Dorval depuis 1892 années où elle devint officiellement un village séparé de celui de Lachine, qui seront présentées aux visiteurs.



Même si son territoire d’époque différait de celui qu’on lui reconnaît aujourd’hui, rappelons que Dorval est un lieu riche en histoire alors qu’il s’agit de la ville la plus anciennement fondée dans l’ouest de Montréal, soit en 1667.

Les heures d’ouverture de l’exposition sont les suivantes :

Vendredi 30 septembre, de 13 h à 21 h

Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre, de midi à 17 h.