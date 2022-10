La poésie à l’honneur au Grand Prix du livre de Montréal

L’œuvre Sept proses sur la poésie de Daniel Canty fait partie de la sélection du jury de l’édition 2022 du Grand Prix du livre de Montréal. Le livre, décrit comme « inclassable » est une ode à la poésie qui mêle autobiographie, essai, et poésie.

L’auteur originaire de Lachine définit d’ailleurs le Grand prix du livre de Montréal comme « le plus littéraire des prix littéraires ». En effet, l’absence de catégories dans la compétition permet que des romans, pièces de théâtre et recueils de poèmes se côtoient. « Ça va dans le sens de mes valeurs littéraires », explique Daniel Canty.

Décloisonner les genres littéraires

Daniel Canty décrit son livre comme « un essai dans sa forme la plus libre », c’est-à-dire une forme littéraire qui « s’essaye ». À la fois essai et poésie, l’auteur considère son œuvre comme un « livre transgenre », car sa structure atypique mélange les genres littéraires.

Le roman est souvent considéré comme plus important que les autres genres littéraires, et la poésie plus « intense ». C’est pourquoi il a décidé de créer une œuvre hybride qui décloisonne les genres littéraires. Pour lui, la littérature se résume à trois choses : la mémoire, l’imagination, et le langage.

Daniel Canty estime que « la prose a le droit de mobiliser les pouvoirs du vers », comme c’était le cas des romans du Moyen-Âge écrits en vers. À travers son œuvre, l’auteur revisite aussi la notion de binarité en littérature, qui sépare la réalité de la fiction.

Éclairer le mystère de la vie

Paru sous forme de feuilleton dans la revue Estuaire, Sept proses sur la poésie traite sur la façon que la poésie peut aider à éclairer nos vies et le mystère qui l’entoure. Selon M. Canty, on ne s’intéresserait pas assez à ce que l’univers matériel a à nous dire. Il estime notamment que la crise écologique est le résultat de notre « incapacité à écouter le monde ».

M. Canty considère son œuvre plutôt accessible, car « c’est bon de ne pas comprendre » parfois. Selon lui, les livres populaires sont trop exclusifs, et les lecteurs s’empêchent de lire des choses qu’ils ne comprennent pas complètement. L’auteur estime qu’il faut se « donner la chance » de découvrir d’autres types de narrations et de points de vue. La remise du prix aura lieu en novembre 2022.