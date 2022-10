Hausse du budget 2023 et de la taxe locale

L’Arrondissement de Lachine a adopté son budget 2023 et son Plan décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032, ainsi qu’annoncé une hausse de la taxe locale lors de la séance extraordinaire du 11 octobre.

Budget en hausse de 5%

Le budget atteindra 32 101 400 $ en 2023, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à 2022. Il sera financé à 73,6% par les transferts de la ville-centre, qui augmenteront de 800 000 $, et à 15,9% par les revenus de la taxe locale.

Environ 72% du budget sera consacré à la rémunération des fonctionnaires et élus de l’Arrondissement, tandis que le reste permettra d’investir dans les travaux publics, en culture, sports et loisirs, dans les aménagements urbains et dans l’administration et les services aux citoyens.

Seule la part du budget consacrée à l’administration et aux services aux citoyens, qui incluent notamment les contrats de services et d’expertises ainsi que les consultations publiques, a subi une légère baisse. Cette portion du budget totalise 3 989 000 $. Le budget augmentera de 13,4%, passant à 2,5 M$, pour les aménagements urbains et services aux entreprises. La part de budget destinée à la culture, les sports et loisirs sera d’environ 7,9 M$, et 17,7 M$ seront investis dans les travaux publics.

PDI de 36,7 M$

Le conseil d’arrondissement a aussi adopté son PDI 2023-2032, à hauteur de 36 770 000 $. Les projets d’investissements réalisés au cours des dix prochaines années permettront notamment d’entretenir les infrastructures et de concevoir de nouveaux projets d’aménagements urbains.

En 2023, les investissements concerneront la réfection routière pour une somme d’environ 1,5 M$, la réfection de bâtiments à hauteur de 1,8 M$, et le réaménagement de parcs pour 400 000 $.

Hausse de la taxe locale

La taxe locale sur le rôle foncier augmentera en 2023 à la suite de la hausse de la valeur des propriétés enregistrée en septembre. Lachine avait par ailleurs subi la plus importante hausse du rôle foncier à Montréal, soit une augmentation de 42,6%, ainsi qu’une hausse plus élevée que la moyenne pour tous les logements résidentiels.

La taxe de chaque unité augmentera de 3% pour l’entretien et la propreté, tandis que l’espace fiscal sera indexé sur l’inflation à hauteur de 5 cents par dollar, ce qui constitue une hausse de 10% par rapport à 2022. La taxe atteindra donc environ 51 $ par porte, somme à laquelle s’ajoutera 0,0554$ par tranche de 100$ sur l’évaluation foncière des propriétés. L’Arrondissement prévoit de récolter 400 000 $ additionnels pour son budget 2023.