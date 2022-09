Voici la hausse des valeurs des immeubles dans votre quartier

La valeur des immeubles de la Ville de Montréal affiche une hausse moyenne de 31,4%. Certains arrondissements, notamment aux extrémités de l’île de Montréal, enregistrent une hausse bien plus marquée. C’est ce que montre le rôle d’évaluation foncière 2023-2025 rendu public hier.

Ahuntsic-Cartierville

L’arrondissement se maintient dans la courbe basse des augmentations du rôle foncier à Montréal avec une croissance de 31,7%. Ahuntsic-Cartierville voit une augmentation du rôle des centres commerciaux et des immeubles de bureaux un peu plus marquée que la moyenne.

Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 36,4% 35,0% 34,2% 34,2% 10,6% Valeur moyenne 809 100$ 362 600$ Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 3,3% 25,5% 21,7% 51,6% 31,7%

Anjou

La hausse dans l’arrondissement d’Anjou reste dans la moyenne montréalaise avec 35,9%. Les immeubles comptant six logements ou plus subissent même une augmentation bien moins importante que la moyenne (26,2% contre 35,1%). C’est sa qualité de grand pôle industriel qui explique la hausse du rôle. La valeur des immeubles industriels a augmenté de 70,8 %, et les terrains vacants enregistrent la hausse la plus importante avec une augmentation de 73,1 %. Les centres commerciaux enregistrent, eux, une baisse importante de 6,7 %.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 34,4% 34,0% 36,5% 26,2% 5,6% Valeur moyenne 575 500$ 329 600$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -6,7% 18% 28,0% 70,8% 35,9%

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Hormis une hausse plus importante que la moyenne pour les résidences unifamiliales, l’arrondissement suit l’augmentation moyenne pour les autres catégories d’immeubles. L’arrondissement enregistre une hausse moyenne de 33,8%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 42,7% 31,2% 38,1% 39,5% 8,4% Valeur moyenne 1 154 400$ 532 100$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 2,9% 27,0% 20,7% 51,7% 33,8%

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

L’arrondissement enregistre la plus faible augmentation dans l’ouest de l’île, avec une hausse de 33,3%. Cela est notamment dû à la faible présence de bâtiments industriels. L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève connaît également la plus faible hausse pour les immeubles de six logements ou plus (20,3%) ainsi que pour les condominiums (26,9%).

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 34,9% 26,9% 37,8% 20,3% N/A Valeur moyenne 666 900$ 303 500$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 9,4% 21,4% 16,8% 36,0% 33,3%

Lachine

L’arrondissement de Lachine enregistre la plus haute augmentation du rôle foncier. L’importance de son parc d’immeubles industriel et l’attractivité de l’ouest de Montréal y ont entraîné une hausse de 42,6% du rôle foncier ainsi qu’une hausse plus importante que la moyenne pour tous les logements résidentiels.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 40,4% 36,5% 37,2% 39,4% 5,4% Valeur moyenne 629 800$ 356 200$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 1,1% 25,6% 33,5% 68,0% 42,6%

LaSalle

L’arrondissement de LaSalle connaît une croissance de 34,7%. Il présente la plus faible augmentation des immeubles unifamiliaux, avec 30,9%. L’augmentation des immeubles de deux à cinq logements et de six logements ou plus y est également plus faible. Son secteur industriel est donc la cause de l’augmentation. L’arrondissement affiche dans ce secteur une hausse de 65,2%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 30,9% 31,8% 35% 32,1% 6,0% Valeur moyenne 644 900$ 387 700$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 11,3% 24,3% 32,4% 65,2% 34,7%

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

La plus haute augmentation dans l’est de l’île se situe dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec 37,8%. L’arrondissement, qui a fortement gagné en attractivité ces dernières années, détient la plus forte augmentation du rôle foncier des condos à Montréal. Il enregistre cependant la baisse la plus importante des centres commerciaux, fortement touchés par la COVID-19 (-10,7 %).

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 39,2% 38,8% 38,1% 42,9% 17,2% Valeur moyenne 551 800$ 353 600$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -10,7% 25,9% 29,2% 57,7% 37,8%

Montréal-Nord

L’arrondissement de Montréal-Nord demeure près de la moyenne montréalaise ou sous cette moyenne dans toutes les catégories, sauf le secteur commercial, dont la valeur augmente plus rapidement. Montréal-Nord reste l’arrondissement où la valeur moyenne des résidences unifamiliales est la plus basse. Il connaît une croissance moyenne de 33,7%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 36,4% 28,4% 37,2% 31,7% 6,0% Valeur moyenne 451 800$ 302 700$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 0,4% 23,4% 21,2% 55,6% 33,7%

Outremont

La hausse dans l’arrondissement d’Outremont reste semblable à la moyenne montréalaise, avec une croissance de 32,2%. Seuls les immeubles de bureaux enregistrent une hausse significative de 28,9 %, soit plus de quatre fois la moyenne montréalaise. Outremont reste, quant à lui, l’arrondissement où la valeur moyenne des résidences unifamiliales est la plus haute, celle-ci dépassant pour la première fois les deux millions de dollars.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 32,0% 32,8% 37,6% 34,9% 28,9% Valeur moyenne 2 110 900$ 740 500$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation N/A 28,8% 22,4% 56,6% 32,2%

Pierrefonds-Roxboro

L’arrondissement enregistre la deuxième hausse en importance à Montréal, avec une augmentation de 40,8%. Cette hausse est liée à l’attractivité de cet arrondissement où les logements restent les plus accessibles de l’ouest de Montréal. Ainsi, les immeubles unifamiliaux ont enregistré la plus forte hausse de Montréal, avec 44,9%. À l’inverse, le secteur industriel de l’arrondissement n’augmente que de 27,5%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 44,9% 36,6% 39,3% 34,3% 6,0% Valeur moyenne 601 100$ 325 100$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 4,7% 22,8% 28,2% 27,5% 40,8%

Plateau-Mont-Royal

La hausse du rôle foncier du Plateau-Mont-Royal se situe dans la moyenne de la ville, avec une hausse de 31,9%. Contrairement à la majorité des arrondissements, le secteur commercial du Plateau-Mont-Royal voit une hausse significative de 12% pour les centres commerciaux et de 28,3% pour le reste du secteur commercial, notamment grâce à la présence d’artères commerciales majeures, comme l’avenue Mont-Royal, l’avenue Saint-Denis ou encore le boulevard Saint-Laurent.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 31,6% 32,5% 35,7% 35,1% 11,7% Valeur moyenne 1 156 500$ 542 300$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 12,0% 28,3% 22,1% 53,4% 31,9%

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

L’arrondissement se situe lui aussi dans la moyenne avec une hausse du rôle foncier de 35,5%. Il marque cependant la plus forte augmentation des centres commerciaux avec 12,2%. On observe une forte hausse dans la valeur des condos (38,5%). Une hausse explicable par le coût initial peu élevé de ces derniers. En effet, la valeur moyenne des appartements y est la plus basse de Montréal (269 900$).

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 37,7% 38,5% 34,8% 27,2% 6,0% Valeur moyenne 575 500$ 329 600$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 12,2% 21,0% 26,7% 42% 35,9%

Rosemont–La Petite-Patrie

Les entreprises de Rosemont–La Petite-Patrie semblent avoir mieux résisté à la COVID-19 que celles du reste de Montréal. L’arrondissement enregistre la plus forte hausse des immeubles de bureaux (trois fois plus importante que la moyenne) et également une hausse de 12,2% des centres commerciaux et de 31,5% pour les autres commerces. La hausse du rôle foncier de l’arrondissement s’élève à 33,8%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 36,3% 33,7% 33,2% 37,1% 19,5% Valeur moyenne 847 100$ 466 900$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 12,2% 31,5% 28,1% 58,1% 33,8%

Saint-Laurent

La troisième plus forte augmentation du rôle foncier se trouve donc également dans l’ouest de l’île, avec 39% de croissance pour Saint-Laurent. Cette augmentation s’explique par la hausse de la valeur du parc immobilier industriel ainsi que des terrains vacants dans cet arrondissement. Toutefois, l’arrondissement enregistre la plus faible hausse des immeubles de bureaux ainsi qu’une diminution de 1% du rôle des centres commerciaux.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 34,3% 36,3% 34,7% 34,4% 2,5% Valeur moyenne 871 200$ 436 900$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -1,0% 16,7% 31,5% 65,7% 39,0%

Saint-Léonard

La hausse du rôle foncier de l’arrondissement de Saint-Léonard se situe légèrement au-dessus de la moyenne, avec 32,2%. L’arrondissement doit cette augmentation à son parc industriel, qui a augmenté de 70,1 %, troisième augmentation en importance pour ce secteur sur l’île.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 33,2% 32,1% 31,6% 22,5% 6,1% Valeur moyenne 714 400$ 394 500$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 8,2% 22,5% 23,8% 70,1% 32,2%

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

L’arrondissement voit son augmentation du rôle foncier se situer dans la moyenne, avec 34% de croissance. Il est marqué par une très forte augmentation des immeubles unifamiliaux (42,2%) ainsi que des immeubles de six logements ou plus. Si son rôle n’a pas plus augmenté que cela, c’est parce que la valeur des centres commerciaux y a subi une baisse de 4,6% et que la hausse des immeubles industriels y est plus mesurée que dans la moyenne des autres arrondissements (48,1% contre 61,3%).

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 42,2% 33,6% 34,4% 39.5% 11,0% Valeur moyenne 625 900$ 432 000$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -4,6% 27,2% 27,2% 48,1% 34,0%

Sud-Ouest

L’arrondissement du Sud-Ouest présente une légère hausse du rôle foncier par rapport à la moyenne, avec 34,8%. L’augmentation des immeubles unifamiliaux y est notamment la plus forte, avec 43,8% d’augmentation. Une augmentation marquée qui se retrouve également dans les immeubles de deux à cinq logements (41,2%) et de six logements ou plus (38,9%), démontrant l’attractivité de l’arrondissement. L’augmentation est atténuée par une augmentation moins forte des immeubles industriels.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 43,8% 30,3% 41,2% 38,9% 9,4% Valeur moyenne 764 200$ 517 000$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -1,5% 33,1% 25,0% 54,5% 34,8%

Verdun

Il s’agit de l’arrondissement où les immeubles industriels ont le plus augmenté, avec une hausse de 74,2%. D’une manière générale, l’arrondissement se situe légèrement au-dessus de la moyenne montréalaise, avec une augmentation de 34,3%. De plus, contrairement à beaucoup d’autres arrondissements, Verdun a vu une augmentation de ses centres commerciaux ainsi qu’une hausse de la valeur des bureaux au-dessus de la moyenne. Son attractivité a fait augmenter la valeur des immeubles de deux à cinq logements de près de 40%. Verdun dépasse même Le Plateau-Mont-Royal pour la valeur moyenne des appartements, devenant ainsi le troisième arrondissement pour la valeur de ces biens.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 37,1% 33,2% 39,8% 30,8% 9,7% Valeur moyenne 1 101 600$ 568 600$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation 9,0% 26,2% 39,5% 74,2% 34,3%

Ville-Marie

La plus faible augmentation se trouve dans l’arrondissement de Ville-Marie, qui connaît une hausse de 15,7% du rôle foncier. Une hausse assez semblable à l’augmentation du dernier rôle, qui était de 13,5%. C’est la part importante d’immeuble de bureaux et de centres commerciaux qui explique cette augmentation bien en dessous de la moyenne. En effet, les activités de ces derniers ont été fortement touchées par la pandémie, qui sévissait encore en 2021. Les centres commerciaux ont ainsi été dévalués de 8,9% et les immeubles de bureaux n’ont crû que de 5,1%.

 Unifamiliales Condos 2 à 5 logements 6 logements ou plus Bureaux Variation 34,5% 20,6% 43,5% 30,2% 5,1% Valeur moyenne 1 542 200$ 614 500$     Centres commerciaux Commercial diversifié Institutionnel Industries TOTAL Variation -8,9% -2,4% 17,6% 42,9% 15,7%