Plusieurs travaux ont été déjà annoncés alors que de nouveaux projets seront en chantier durant l’été, mais surtout à l’automne à LaSalle. Parmi ceux-ci, on compte la réhabilitation d’aqueducs, de bâtiments municipaux et de rues. Voici un aperçu des différents projets.

Environnement

De nombreux arbres seront plantés dans l’arrondissement à l’automne. L’une des phases de déminéralisation d’îlots de chaleur a aussi été faite par l’entrepreneur EMC Services Construction au mois de juin pour 267 000$.

Bâtiments publics

Les travaux de restauration de l’ancien hôtel de ville de LaSalle vont se poursuivre entre septembre 2020 et décembre 2021. Ils sont estimés à 9 M$. Par ailleurs, la réfection des lampadaires du stationnement de l’Aquadôme Michel-Leduc sera effectuée par Poulin Électrique. L’arrondissement prévoit un investissement de 211 000$.

Réfection de rues

La rue Clément, entre Lafleur et Trudeau sera reconstruite, incluant les trottoirs et le repavage. Les travaux, présentement réalisés par l’entrepreneur Pavages D’Amour, s’élèvent à 2 M$.

La section C de la rue Bois-des-Caryers sera prolongée. Cela comprend non seulement la fondation de la rue et le pavage complet, mais également la construction de trottoirs et l’installation de l’éclairage.

Plusieurs autres sections de rues dans l’arrondissement seront aussi repavées cet été: la 35e Avenue, la rue Jean-Brillon entre Thierry et Daigneault, la rue Airlie, entre la 75e Avenue et la 90e Avenue, le pont Knox et le boulevard Bishop-Power (en direction sud seulement) entre le boulevard Champlain et la rue George.

Travaux divers

D’importantes réhabilitations d’aqueducs seront effectuées pour près de 3 M$. Il s’agit de ceux situés sur les 43e et 45e avenues ainsi que les rues Hébert, John F. Kennedy, Laplante et Leroux. Des travaux semblables seront faits sur une section de la rue Beauchamp et de la rue Centrale, entre la 31e Avenue et la rue Raymond.

Les Travaux publics de LaSalle procèdent actuellement au marquage général de toutes les rues et pistes cyclables des rues Raymond et Gagné, ainsi que des pistes cyclables des rues Lapierre, Senkus, Cordner et Hardy.

Budgets

Une partie des travaux sont financés par la ville-centre. Les soldes restants sont déboursés par l’arrondissement.