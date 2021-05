Appui au secteur bioalimentaire

Dix organismes du secteur bioalimentaire montréalais, dont la Table de développement social de LaSalle et Marchés Ahuntsic-Cartierville, se partageront près de 1 M$ pour financer des projets d’autonomie alimentaire et d’agriculture urbaine.

Ce soutien fait suite à un appel de projets lancé à l’automne 2020.

Par le biais de cet appui financier, Montréal veut répondre aux enjeux structurels du secteur bioalimentaire, dans une perspective de relance économique et sociale et de transition écologique, explique-t-on par voie de communiqué.

Il vise également à encourager la synergie entre les acteurs de l’écosystème, tout en améliorant la résilience du système alimentaire montréalais.

«La crise sanitaire et économique actuelle a démontré à quel point ce secteur est névralgique pour Montréal. Dans une optique de transition écologique, de consommation locale et de valorisation de l’agriculture urbaine, ce projet est résolument porteur», considère le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin.

«Nous sommes fiers d’appuyer des organismes à but non lucratif et des coopératives de solidarité qui stimulent la croissance et le dynamisme de cet important moteur de développement qu’est le bioalimentaire d’ici.» André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Il souhaite d’ailleurs répéter l’expérience l’an prochain.

Première édition

Destiné aux organismes et aux coopératives de solidarité à but non lucratif, ce premier appel à projets visait trois catégories: la chaîne d’approvisionnement locale et durable, la production urbaine et périurbaine ainsi que la mise en valeur des produits et des entreprises locales.

«Les dix projets sélectionnés se sont démarqués pour leur potentiel de retombées globales, en termes de résilience, de transition écologique et d’innovation», peut-on lire dans le communiqué transmis par la Ville de Montréal.

Ce soutien financier s’inscrit dans l’entente de développement du secteur bioalimentaire conclue entre la Ville de Montréal et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en septembre 2019, afin de soutenir conjointement des projets visant l’essor du secteur et la réalisation d’actions sur le territoire montréalais.

877 000$

Montant du soutien financier accordé à dix organismes du secteur bioalimentaire montréalais.