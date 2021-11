Un emprunt pour le centre sportif Dollard St-Laurent

Un montant de 9 M$ sera emprunté par l’arrondissement de LaSalle afin de financer les travaux entourant la mise aux normes du centre sportif Dollard St-Laurent.

Le projet de règlement l’autorisant a été déposé lors de la plus récente séance du conseil d’arrondissement et devrait être approuvé lors la prochaine.

«L’arrondissement doit emprunter les 9 M$ du coût du projet, mais se fera ensuite rembourser par le programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) et la portion qui sera financée par le surplus de l’arrondissement. Environ le quart du coût des travaux sera à la charge des LaSallois», explique le directeur d’arrondissement adjoint, Pierre Dupuis.

Le montant net à la charge des contribuables de l’arrondissement sera de 2 366 000$.

Ce règlement d’emprunt fait partie du Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2022-2031 de LaSalle.

Il comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études de conception des plans et devis et de surveillance des travaux, et les autres dépenses incidentes et imprévues.

Les travaux devraient être exécutés en 2022 et 2023.

Le chantier consiste à construire une nouvelle salle de réfrigération mécanique, à remplacer la dalle de la patinoire ainsi que le système de réfrigération et d’isolation en dessous de la dalle. La salle de réfrigération existante sera convertie en chaufferie.

Concernant la patinoire, l’arrondissement procédera à la mise à jour des systèmes de ventilation et d’éclairage, à la réfection de l’entrée électrique et de l’entrée d’eau en plus de la rénovation partielle des corridors et des vestiaires.

Dans le secteur de la palestre, l’accessibilité universelle sera mieux intégrée, les vestiaires et les aires communes seront revampés partiellement et une partie du toit sera remplacée.