Fini les attaches de plastique chez Labatt, place à un emballage en carton

Labatt investit 43,7 millions dans sa brasserie montréalaise pour l’instauration d’un système d’emballage en carton recyclé pour distribuer ses formats de quatre ou de six canettes. Il s’agit d’une première pour une brasserie de cette taille en Amérique du Nord.

Fini, donc, les attaches de plastique non recyclable, et place au carton recyclé. Avec cet investissement vert, l’entreprise, dont l’usine est située au 50 avenue Labatt, à LaSalle, prévoit réduire sa consommation de plastique à usage unique de 100 000 kg par an.

«Le système d’emballage KeelClip est presque entièrement constitué de carton recyclé, explique Nicolas Houle, directeur de l’ingénierie et des services techniques chez Labatt. Le carton est plié et fixé avec de la colle alimentaire de façon à retenir solidement la partie supérieure des canettes.»

Recouvert d’un vernis sur sa face extérieure pour résister aux intempéries, l’ingénieur assure que le dispositif est fiable. «Lors de nos tests de vibration et d’exposition à l’humidité, le carton conservait une très bonne adhésion sur les canettes.» M. Houle note toutefois que, comme tous les cartons, ce dernier perdra de sa solidité s’il se retrouve immergé dans l’eau pendant un certain temps.

Vers un déploiement complet

Les dispositifs KeelClip sont d’ores et déjà utilisés comme emballage pour les marques les plus populaires de cette filiale d’Anheuser-Busch InBev, telles que Budweiser et Bud Light, dans les supermarchés. La brasserie prévoit augmenter son déploiement et l’utiliser sur l’ensemble de ses produits en canette, une fois sa phase de lancement terminée.

Une partie de cet investissement a aussi servi à l’acquisition de trois nouvelles cuves de brassage dans l’usine de LaSalle pour augmenter sa production de seltzers, des boissons à base d’alcool neutre et d’eau gazéifiée aromatisée, et de prêts à boire.

Labatt est une brasserie originaire de London, en Ontario, et dont les bières sont présentes au Québec depuis 1878. Son usine de LaSalle a amorcé sa production en 1956 pour répondre à la demande croissante de l’époque. Il s’agit de la plus grande du genre de l’entreprise au Canada.