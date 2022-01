Portes ouvertes des centres de formation professionnelle du CSSMB

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) tiendra une activité portes ouvertes en virtuel le 1er février, dès 13 h, pour présenter les près de 50 programmes de formations professionnelles qu’il offre. Le centre couvre le territoire de LaSalle, de Lachine, de Saint-Laurent, de Verdun et de l’Ouest-de-l’Île.

En s’inscrivant en ligne à cette activité, il sera possible d’échanger en direct avec des enseignants et découvrir les environnements d’études des centres. Des conseillers de la formation professionnelle fourniront des informations sur les programmes et leurs conditions d’admission.

«Parfaitement adaptés aux différents secteurs de notre économie, les programmes de formation professionnelle offerts dans nos centres constituent d’excellentes avenues pour celles et ceux qui souhaitent faire de leur passion un métier», affirme Paul St-Onge, directeur général adjoint du CSSMB, dans un communiqué de presse.

Ces formations sont généralement de courte durée – entre 6 et 16 mois – et elles sont offertes de jour ou de soir, selon un calendrier qui permet d’entamer ses études à plus d’un moment dans l’année. Quatre d’entre elles mènent vers des métiers particulièrement populaires au pays, soit en secrétariat administratif, en soudure, en mécanique et en soins infirmiers auxiliaires, selon CSSMB.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire : https://comm.ecolecsmb.com/lp-portes-ouvertes/