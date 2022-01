Conseil en bref de janvier | L’Octogone, résolument BD

L’Octogone, résolument BD

Lors de la dernière séance virtuelle du conseil, le 17 janvier, l’arrondissement de LaSalle a nommé deux espaces de L’Octogone pour réaffirmer l’importance de la bande dessinée dans la future bibliothèque. Le café s’appellera «Le Phylactère». Il s’agit du terme plus technique pour désigner la bulle qui permet d’exprimer les paroles ou les pensées d’un personnage de BD.

De plus, l’un des deux espaces de création de type Fab Lab se nommera «L’Ébullition», un clin d’œil à ce véhicule du dialogue et à la créativité débordante dont feront preuve les utilisateurs du laboratoire technologique. Ces dénominations permettront de favoriser le «concept vedette» de la bibliothèque, qui détient la plus grande collection de BD des Bibliothèques de Montréal.

Questions de déneigement

Durant cette séance, des questions ont porté sur le déneigement. Au cours des dernières semaines, et avant l’opération qui a été déclenchée au lendemain de la rencontre du conseil, de nombreux citoyens s’interrogeaient sur l’inaction de l’arrondissement devant les accumulations de neige dans les rues de LaSalle. «C’est la ville [centre] qui déclenche une opération générale de chargement de la neige à partir d’une accumulation de 10 à 15 cm», a rappelé la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, en ouverture de séance.

Même si des précipitations sont tombées entre la mi-décembre, à la suite de la première opération générale, et la mi-janvier, les rues et les trottoirs étaient bien dégagés et permettaient la circulation, a ajouté Mme Blanchet. C’est pourquoi l’administration laSalloise n’a pas utilisé l’une des deux opérations autonomes qu’elle peut déclencher durant l’hiver.

Règlements d’emprunt

Les élus laSallois ont présenté trois règlements d’emprunt prévus dans le plan décennal d’immobilisation (PDI) 2021-2030, pour l’année 2022. Un premier emprunt de 2 132 000 $ sera nécessaire pour des travaux de réfection de la voirie dans l’arrondissement. Un deuxième règlement d’une somme de 1 000 000 $ sera utilisé pour les travaux de réfection des parcs et des piscines de LaSalle.

Finalement, l’administration aura besoin de 205 000 $ pour rénover différents bâtiments appartenant à l’arrondissement. Il est noté dans le sommaire décisionnel que les termes de ces emprunts, à la charge des citoyens de l’arrondissement, ne devront pas excéder 20 ans. L’adoption de ces règlements se fera à la prochaine séance du conseil, en février.

Aides financières spéciales

Le conseil d’arrondissement a autorisé le versement d’une aide financière à trois organismes, même si ceux-ci n’ont pas réussi à se qualifier en 2021. Ainsi, le Centre LaSalle D&D 50+, le Programme de basketball des Leaders et le Conseil des personnes âgées de la communauté noire de Montréal recevront l’équivalent de la subvention de 2020, afin qu’ils puissent reprendre leurs activités en 2022. Cette dérogation avait été adoptée à la séance précédente en raison de l’impact de la pandémie sur leurs activités.