Comité consultatif d’urbanisme de LaSalle: deux postes citoyens à combler

Deux postes citoyens sont à combler au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de LaSalle. Il s’agit d’un poste permanent et d’un poste suppléant.

Le comité d’urbanisme est formé de six membres citoyens et de deux élus de l’arrondissement. Leur mandat est d’une durée d’un an, avec possibilité de renouvellement.

Le CCU étudie principalement les demandes de dérogations mineures, d’usages conditionnels et de plans d’aménagement d’ensemble. Ses membres évaluent également certaines questions relatives au zonage, aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble.

Pour chaque demande, les membres du CCU font des recommandations au conseil d’arrondissement sur le respect d’objectifs et de critères préétablis par les projets soumis.

Ils siègent aussi sur le Comité de démolition de l’arrondissement, qui analyse les demandes nécessitant une autorisation du comité en vertu du Règlement régissant la démolition des immeubles de LaSalle.

Le CCU se réunit habituellement le premier mercredi soir de chaque mois. Ses membres citoyens reçoivent une rémunération de 50 $ par réunion pour leur présence. Les personnes intéressées doivent résider à LaSalle. Elles doivent aussi montrer un intérêt pour l’urbanisme, l’aménagement, l’architecture et le patrimoine.

L’arrondissement invite les candidats à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le vendredi 4 février 2022, 17h, à l’adresse courriel suivante: greffelasalle@montreal.ca.