L’Octogone: modernisation d’une bibliothèque de quartier

Les travaux de modernisation et d’agrandissement à la bibliothèque L’Octogone ont commencé au début du mois. De nombreux élus et dignitaires étaient présents pour la première pelletée de terre.

«Le rêve d’une bibliothèque de quartier réinventée se concrétise de plus en plus. Depuis 12 ans, on l’imagine, on s’y projette», s’est exclamée la mairesse de LaSalle, Manon Barbe.

En plus de 180 000 documents, comprenant notamment la plus grande collection de BD des Bibliothèques de Montréal, de nouvelles ressources s’y ajouteront comme l’atelier du bédéiste, le laboratoire scientifique et culinaire, le laboratoire informatique, le centre d’apprentissage, le libre-service, des consoles de jeux vidéo ainsi que le prêt de portables et de tablettes sur place.

«Avec ces nouvelles ressources, la bibliothèque L’Octogone deviendra un véritable ancrage pour la communauté qui pourra y expérimenter la connaissance sous toutes ses formes», a souligné la vice-présidente du Comité exécutif de la Ville et responsable de la culture, Magda Popeanu.

«La future bibliothèque L’Octogone sera à la fois une destination, un milieu de vie et un carrefour culturel et citoyen, et ce, pour le plus grand bonheur des LaSallois.» Manon Barbe, mairesse de LaSalle

44,9 M$ ont été investis dans ce projet par la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications ainsi que l’arrondissement de LaSalle, dans le cadre du programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC).

Le projet, qui vise une certification LEED Or, pour les bâtiments à haute qualité environnementale, est financé à 60% par la ville-centre et 40% par le ministère québécois de la Culture.

«Bien plus qu’une bibliothèque, L’Octogone sera le cœur battant de l’arrondissement, une agora accueillante et démocratique», déclare la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, par voie de communiqué.

Ouverture de l’emplacement temporaire

Les LaSallois pourront fréquenter ce point de service jusqu’à la fin des travaux, prévue en 2023.

Trois locaux seront mis à la disposition des usagers à l’intérieur du centre commercial.

Le premier accueillera les collections générales pour adultes et enfants, et le deuxième, les postes informatiques ainsi que le coin BD. Le dernier est une salle d’animation qui sera ouverte, sous condition de respecter les mesures sanitaires imposées par la Santé publique.

Deux chutes à livres seront également mises à la disposition de tous à la Place Newman, soit une à l’extérieur près de la porte 1 et une à l’intérieur près de la porte 4.

Le programme RAC vise à augmenter et améliorer l’offre de service du réseau des Bibliothèques de Montréal, en offrant à la population des lieux de socialisation chaleureux, connectés, inclusifs et animés ainsi qu’un environnement technologique de qualité et des services adaptés à leurs besoins.

44,9 M$

Montant total des travaux de la rénovation de la bibliothèque L’Octogone.