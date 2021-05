La bande-dessinée à l’honneur à la bibliothèque de Saint-Léonard

Pour souligner le mois de la BD à Montréal, la bibliothèque léonardoise organise un atelier en ligne pour les 7 à 15 ans. L’activité aura lieu le 15 mai et sera animée par l’auteure d’œuvre jeunesse Lucile de Pesloüan. Elle mettra également à l’honneur les fanzines, ces publications non officielles créées et réalisées par des amateurs du genre.

C’est le retour du mois de la bande dessinée à Montréal. Chaque année, le festival met à l’honneur des bédéistes du monde entier. La programmation de cette année propose des ateliers de création, du dessin en direct, des tables rondes réunissant des bédéistes d’ici et d’ailleurs et des conversations avec des artistes pour en apprendre davantage sur leurs œuvres.

Au total, c’est 175 artistes et plus de 80 exposants qui sont au rendez-vous. Premier festival du genre au Québec à fêter sa première décennie, l’édition de cette année sera entièrement virtuelle pour la deuxième fois consécutive depuis le début de la pandémie.

«La bande dessinée rencontre de plus en plus de succès à la bibliothèque. On constate un intérêt de plus en plus fort d’année en année, surtout chez les jeunes» -Laura Boily-Auclair, chargée de communication à l’arrondissement de Montréal.

Une histoire d’amour

La bibliothèque de Saint-Léonard n’échappe pas à la règle puisque l’atelier BD au Max! sera lui aussi présenté via la Toile. Cette année, c’est Lucile de Pesloüan a été choisie pour guider les participants dans leurs œuvres.

Étoile montante de la littérature jeunesse québécoise de ces dernières années, elle a notamment écrit, en collaboration avec l’illustratrice Geneviève Darling, le livre Pourquoi les filles ont mal au ventre ? L’œuvre a remporté notamment le prix Espiègle 2018 et le prix des bibliothécaires scolaires du Québec dans la catégorie 12-17 ans. La publication est aussi diffusée en France, au Canada anglais, aux États-Unis, en Corée, en Espagne et en Amérique du Sud.

Roman graphique mêlant poésie, nouvelles et illustrations pleine page ou minimalistes, son nouvel ouvrage C’est quoi l’amour? a été publié à l’automne 2020. Il apporte une réflexion adolescente sur la notion complexe, subjective et universelle qu’est l’amour.

Au cours de l’atelier BD au max! , les jeunes seront encouragés à créer leur propre fanzine ou bande dessinée en ayant comme inspiration ce dernier livre de l’écrivaine. C’est donc vers le thème de l’amour que l’atelier se tournera cette année.

Les participants désirant s’inscrire à l’activité enverront un courriel à l’adresse biblio.st-leonard@montreal.ca ou contacteront le 514 328-8500.