Le projet immobilier sur le terrain de l’ancienne usine Storex voit le jour

C’est le début du projet immobilier sur le terrain de l’ancien bâtiment industriel qui accueillait l’entreprise Storex. Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 7 mars dernier, les élus laSallois ont donné le feu vert au promoteur Mondev pour la construction de 21 maisons de ville sur ce terrain du quadrilatère des rues Clément, Quinlan, d’Amours et Jean-Millot.

«Le projet propose deux ensembles de sept maisons de ville contiguës ainsi qu’un troisième ensemble de cinq maisons de ville et d’une habitation bifamiliale, également contiguës. […] L’architecture des habitations est contemporaine et sobre. Différentes teintes de beige et des jeux de brique viennent dynamiser les façades», peut-on lire dans les documents décisionnels de la séance.

Il s’agit de la première phase de construction d’Univert LaSalle, dont le projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) avait été adopté par l’administration laSalloise en février 2021.

À terme, c’est près de 230 logements, dont des condominiums, des duplex et de triplex, qui seront aménagés dans les différentes phases du projet de Mondev. Le verdissement devrait aussi représenter 40% de la superficie du terrain, avec l’aménagement de placette et d’allées piétonnes végétalisées.

Ce promoteur est aussi responsable d’un autre projet immobilier dans l’arrondissement : le projet Vida LaSalle, situé à l’angle des boulevards Shevchenko et de La Vérendrye, qui regroupe près de 200 condos locatifs et 100 maisons de ville. Cet immense projet immobilier est en cours d’achèvement.

Le nouveau développement immobilier Univert LaSalle est situé à l’extrémité nord-ouest du secteur LaSalle Ouest, aussi appelé Quartier de la Gare, un secteur industriel dévalorisé qui fera bientôt l’objet d’une démarche participative de réflexion.