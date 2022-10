Une franchise laSalloise de La Belle Province ferme pour construire des condos

L’édifice de La Belle Province situé au 441 avenue Lafleur à LaSalle fermera définitivement ses portes le 14 novembre pour laisser place au développeur Mondev pour la construction de condos.

Tenu par la famille Providas depuis les années 1970, le restaurant était d’abord une franchise de Harveys, qui est devenu La Belle Province en 2006.

Sept employés y travaillent toujours. «Avant le COVID, quand ça marchait bien, on était 10 à 14 employés », raconte le gérant de la Belle province, le fils de la famille Providas, propriétaire de la bâtisse.

Mais avec la pandémie et un taux d’inflation élevé, le restaurant s’essouffle. «Même s’il n’y avait pas eu une offre, au bout de la ligne on aurait sûrement fermé les portes à cause de la difficulté d’opérer», explique M. Providas.

Dans les années 1980, un téléfilm de 24 minutes intitulé The Cap avec Michael Ironside a été tourné dans le restaurant. «On voit le coin de rue [dans le film], dit le gérant avec nostalgie, c’est dommage, il y a eu un peu d’héritage ici, d’histoire, mais […] la vie est vraiment difficile aujourd’hui».