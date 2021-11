Une nouvelle signalisation à surveiller

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal revoit son système de signalisation en repeignant en bleu les tiges de signalisation pour débarcadères et stationnements pour personne à mobilité réduite.

C’est près de 320 tiges de signalisation dans l’ensemble de l’arrondissement qui seront repeintes d’ici le printemps. L’arrondissement a mandaté la firme Infravert pour effectuer ces travaux.

La couleur bleue permettra aux automobilistes de repérer plus rapidement les tiges. Il pourront ainsi distinguer plus facilement et rapidement les débarcadères et les stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite.

L’arrondissement installera désormais des tiges bleues pour tout nouvel aménagement de débarcadère ou de stationnement.