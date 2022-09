La candidate libérale de Mercier soutient la rénovation d’édifices patrimoniaux

Catherine Boundjia, candidate libérale dans Mercier, s’engage à soutenir la rénovation des édifices patrimoniaux offrant des services à vocation culturelle, artistique et sociale.

«Il est clair que l’accès à des services de proximité pour les citoyens et citoyennes est une priorité pour Catherine Boundjia», lit-on dans un communiqué de presse du Parti libéral du Québec (PLQ). La candidate soutient notamment la rénovation des églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-Stanislas-de-Kostka, situées sur Le Plateau-Mont-Royal.

Investir dans nos édifices patrimoniaux est une solution gagnante-gagnante: gagnante pour assurer la mise en valeur de notre patrimoine, et gagnante pour assurer la protection de notre filet social Catherine Boundjia

Le PLQ affirme qu’offrir plus de ressources et d’infrastructures aux citoyens qui souhaitent développer leurs activités sociales, culturelles et artistiques est une priorité de leur campagne.

Rappelons que l’église Saint-Stanislas-de-Kostka fut endommagée en 1917 lors d’un important incendie et que celle de Saint-Jean-Baptiste reste fermée au public depuis maintenant plusieurs années.