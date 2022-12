Guignolée des élus: plus de 9000$ pour les organismes en sécurité alimentaire

Un don de plus de 9000$ sera versé au Comité de sécurité alimentaire de la Corporation de développement communautaire (CDC) du Plateau-Mont-Royal. Cette cagnotte a été amassée dans le cadre de la 4e édition de la Guignolée des élus de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le 21 décembre.

La députée provinciale de Mercier et instigatrice de l’événement, Ruba Ghazal, a pu compter sur la collaboration du député fédéral de Laurier–Sainte-Marie, Steven Guilbeault, du maire de l’arrondissement, Luc Rabouin, et des conseillères municipales Marie Sterlin, Marie Plourde et Marianne Giguère pour emballer les produits des clients de l’Intermarché Boyer et recueillir des dons aux portes de la station de métro Mont-Royal.

Les élus du Plateau-Mont-Royal durant la Guignolée. Photo: Québec Solidaire

Selon Mme Ghazal, ce rendez-vous annuel est une occasion de rappeler que la pauvreté dans Le Plateau-Mont-Royal n’est pas une chose du passé. Au contraire, la plus récente analyse territoriale réalisée par Centraide montre qu’un résident sur quatre y vit en situation de précarité et peine à se nourrir.

«Il y a encore bien à faire pour reconnaître le droit de tous et toutes d’être à l’abri de la faim et de vivre pleinement plutôt que de survivre, en décembre comme le reste de l’année», déclare la députée dans un communiqué.

Des paniers de Noël «plus petits, moins intéressants et moins nutritifs»

L’agente de développement et de mobilisation de la CDC, Véronique Granger-Brodeur, estime qu’une quinzaine d’organisations dans l’arrondissement œuvrent en sécurité alimentaire en offrant des repas abordables ou gratuits, des paniers de dépannage alimentaire et, pour les Fêtes, des paniers de Noël. La plupart d’entre elles s’approvisionnent auprès de Moisson Montréal.

Or, ces organismes ont vu le volume de denrées disponibles considérablement diminuer malgré la forte augmentation des demandes d’aide alimentaire. Les effets de l’inflation seraient à la source de cette conjoncture.

La directrice générale de Moisson Montréal, Chantal Vézina, explique que les coûts d’opération explosent pour les donateurs en denrées. «Ils doivent donc être plus efficaces et limiter les surplus, ce qui entraîne moins de produits disponibles pour nous.»

Pour illustrer l’ampleur du problème, Véronique Granger-Brodeur mentionne que plusieurs organismes sondés par la CDC ont indiqué n’avoir reçu que le tiers de la commande de boîtes de Noël qu’ils ont faite auprès de Moisson Montréal. «Certains ont reçu 50 boîtes, alors qu’ils en avaient commandé 150. D’autres en ont commandé 60 et en ont reçu 15.»

Devant ce manque de ressources alimentaires, Mme Granger-Brodeur estime que des initiatives comme celle de la Guignolée des élus du Plateau-Mont-Royal sont «absolument bienvenues et nécessaires» et donnent un «coup de pouce financier aux organismes».

La porte-parole de la CDC ainsi que la députée de Mercier sont cependant d’avis que les organismes en sécurité alimentaire ne peuvent à eux seuls s’attaquer à la source du problème, soit la pauvreté. Selon elles, une meilleure répartition des richesses et la lutte contre les inégalités sociales et économiques font partie du rôle de l’État.