Vente du Manoir Lafontaine: un projet de logements abordables à venir

Le Manoir Lafontaine, qui avait été le théâtre d’une lutte entre des locataires menacés d’éviction temporaire et l’entreprise propriétaire de l’immeuble, pourrait bientôt être transformé en îlot permanent de logements abordables.

Selon Radio-Canada, les propriétaires du bâtiment, composé de 91 logements et situé en face du Parc Lafontaine, auraient accepté une offre du groupe Interloge. Il s’agit d’une entreprise d’économie sociale, spécialisée dans le développement de logements abordables. Comme l’avait révélé Le Devoir, le Manoir Lafontaine avait été mis en vente au cours de l’été 2022.

Un projet estimé à 38 M

D’après les informations obtenues par Radio-Canada, les coûts de réalisation de ce projet s’élèveraient à 38 millions de dollars. D’importants travaux de rénovation seraient à prévoir à l’intérieur de l’immeuble. Une mise aux normes ainsi que des réparations du système de chauffage et des ascenseurs seraient nécessaires.

Le groupe Interloge, qui apportera une mise de fonds, compte s’appuyer sur des subventions de l’ordre de 23 millions de dollars.

Une subvention de 35 000 $, dédiée à des coûts d’inspection et de développement du bâtiment, sera approuvée par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal lundi. L’administration Plante et Interloge formulent également des demandes auprès des partenaires du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Le projet pourrait bénéficier de fonds de Québec, qui avait annoncé en juin 2022 une subvention de 350 millions de dollars pour des projets d’habitation réalisés par le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins.

Jusqu’à 175 000 $ par logement pourraient être obtenus.

Le Manoir, symbole de la crise du logement

Le Manoir Lafontaine, symbole de la crise du logement, s’était retrouvé au cœur de l’actualité en avril 2021, lorsque les propriétaires de l’immeuble avaient demandé aux locataires de quitter temporairement leurs logements, le temps d’y effectuer des travaux. Ces derniers, craignant une «rénoviction», s’y étaient opposés par le biais de manifestations et en placardant des affiches sur leurs balcons.

Le Tribunal administratif du logement (TAL) avait finalement tranché en faveur des locataires en mai 2022.