Deux premiers terrains de basketball à venir dans le Plateau

Deux premiers terrains de basketball seront bientôt construits dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le premier dans le parc La Fontaine et le second dans le Mile End.

Alors que celui du parc La Fontaine verra le jour dans quelques années, celui du Mile End, situé au coin des rues Bernard et Saint-Dominique, arrivera dès 2024, explique la conseillère d’arrondissement du district de Jeanne-Mance et responsable des sports et loisirs dans le Plateau, Maeva Vilain.

Le projet d’aménagement du secteur, à proximité d’un skatepark, ira plus loin que l’installation de deux paniers et quelques lignes au sol. Des travaux de décontamination des sols devront être faits, en plus de l’installation de bancs, de fontaines à eau et d’une toilette autonettoyante.

Bien que l’administration de l’arrondissement dispose d’estimations des coûts du projet, elle ne veut pas les divulguer avant d’avoir terminé le processus d’appel d’offres. Le terrain du parc La Fontaine sera quant à lui multisport, offrant ainsi d’autres possibilités sportives.

Le Plateau n’a pour l’instant aucun terrain de basket. Mme Vilain espère combler ce manque à la suite de nombreuses demandes citoyennes en ce sens. «C’est un sport en émergence et on veut être là pour répondre à la demande», commente-t-elle, soulignant que le basketball est le seul sport pour lequel deux nouveaux aménagements sont prévus dans le cadre de ce mandat.