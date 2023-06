Un mini-golf sera aménagé cet automne dans le Plateau

Un aménagement transitoire qui verra le jour cet automne à l’intersection des rues Laurier Est et Papineau, dans le Plateau-Mont-Royal, inclura l’installation d’une aire de mini-golf avec six petits parcours.

«Nous désirons faire un concept d’aménagement qui inclut, oui, un mini-golf, mais également un lieu d’échange et de socialisation confortable tout en augmentant l’offre de mobilier urbain (ex.: places pour s’asseoir et manger)», précise la chargée de communication pour le Plateau Geneviève Allard.

L’aménagement sera seulement transitoire puisque la construction de logements sociaux et communautaires est prévue sur ce terrain. La date du début des travaux, et donc la fin de l’aménagement transitoire, est toutefois toujours inconnue, selon Mme Allard.

En attendant la construction des logements, l’Arrondissement souhaite bonifier l’ambiance et la convivialité du site en fournissant un lieu flexible et propice au déroulement de diverses formes d’activités planifiées ou spontanées axées sur l’agriculture urbaine. D’ailleurs, le projet se fait en partenariat avec l’école d’agriculture urbaine du cégep de Victoriaville, située dans Le Plateau.

En effet, en plus d’un terrain de mini-golf, de supports à vélo et des tables de pique-nique, l’aménagement comprendra une aire de plantation d’arbres et d’arbustes le long de la ruelle Barrette, ainsi qu’une aire d’agriculture urbaine le long de l’avenue Papineau. Des classes extérieures portant sur l’agriculture urbaine pourront aussi être données dans l’aire à pique-nique, précise-t-on sur un panneau installé à l’intersection.

De plus, l’élaboration du concept d’aménagement et la fabrication des installations se feront en collaboration Le Comité, une coopérative spécialisée en design urbain et d’événements. L’Arrondissement doit recevoir le concept préliminaire au début du mois de juillet, indique Mme Allard.

L’aménagement transitoire sera réalisé à la suite de la décontamination du site par son propriétaire. La Ville de Montréal a exercé son droit de préemption pour acquérir ce terrain afin que des logements sociaux et communautaires y soient construits.