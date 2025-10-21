Vitalité du boulevard Saint-Laurent: qu’en disent les candidats?

Dans le cadre des élections municipales de 2025, les candidats à la mairie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ont été invités par la Table de concertation des Sociétés de développement commercial (SDC) à répondre à des questions cruciales concernant le boulevard Saint-Laurent. Cette rencontre, qui s’est tenue chez Connections by Ralia, a permis aux candidats de présenter leurs visions pour renforcer la vitalité nocturne et culturelle de cette artère emblématique de Montréal.

L’ensemble des réponses sont disponibles sur le site web de la SDC Boulevard Saint-Laurent.

Les trois candidats, Jean Beaudoin d’Ensemble Montréal, Cathy Wong de Projet Montréal et Maggie Bolduc de Transition Montréal, ont exprimé leur soutien à la reconnaissance du boulevard Saint-Laurent comme pôle de vitalité nocturne. Jean Beaudoin a souligné l’importance de la collaboration entre commerçants, résidents et l’arrondissement pour équilibrer la vitalité économique et la tranquillité du voisinage. Cathy Wong a mis en avant le rôle des veilleurs de nuit et l’importance des brigades de propreté 24/7 pour maintenir la sécurité et la propreté. Maggie Bolduc, quant à elle, a insisté sur une approche durable et respectueuse des résidents pour développer la vie nocturne.

Concernant le festival MURAL, les candidats ont unanimement exprimé leur volonté de soutenir cet événement culturel majeur. Ensemble Montréal souhaite offrir un soutien renouvelé et améliorer la logistique pour les commerçants et résidents. Projet Montréal s’engage à maintenir le festival tout en veillant à la capacité d’accueil du quartier. Transition Montréal propose d’intégrer davantage la communauté locale et de favoriser les artistes émergents dans le cadre d’un festival écoresponsable et participatif.

Réduction des locaux vides

La question des locaux inoccupés sur le boulevard Saint-Laurent a également été abordée. Jean Beaudoin a proposé un plan d’action concerté pour faciliter la reconversion des espaces vacants. Cathy Wong a évoqué des incitatifs financiers pour transformer les locaux vacants en ateliers d’artistes, renforçant ainsi l’écosystème créatif. Maggie Bolduc a souligné l’importance de projets socialement et culturellement porteurs pour la réoccupation des locaux, en collaboration avec la SDC et les acteurs économiques.

Les candidats ont également répondu à des questions communes des SDC du Plateau-Mont-Royal, abordant des sujets tels que le soutien financier aux SDC, la propreté, l’itinérance et l’occupation de l’espace public. Ces échanges ont permis de clarifier les positions des candidats sur des enjeux clés pour l’avenir du Plateau-Mont-Royal.

