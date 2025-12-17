Un vol de nourriture à Montréal pour dénoncer l’inflation

Un groupe se faisant appeler les Robins des Ruelles aurait dérobé pour 3000$ de nourriture pour la déposer au pied d'un sapin.

Un groupe de militants se faisant appeler les «Robins des Ruelles» aurait orchestré un vol de nourriture d’une valeur de 3000$ dans une épicerie Metro du Plateau-Mont-Royal.

L’incident s’est déroulé lundi soir, le 14 décembre 2025. Les Robins des Ruelles affirment qu’il s’agit d’un «acte politique» visant à dénoncer l’inflation et les profits des grandes chaînes de supermarchés.

Déguisés en Père Noël

Selon les faits relatés par le groupe, trois individus déguisés en Père Noël, accompagnés d’une quarantaine de personnes en habits de lutins, auraient rempli des sacs de denrées alimentaires dans le Metro Beaulieu Laurier, situé à l’angle de l’avenue Laurier et de la rue Chambord. Le groupe a ensuite quitté les lieux sans payer, affirmant que l’intégralité des produits volés serait redistribuée à la communauté.

Les aliments ont été déposés au pied d’un sapin érigé pour l’occasion à la Place Valois, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, le mardi soir suivant.

Une critique des grandes bannières alimentaires

Dans leur déclaration, les «Robins des Ruelles» ont critiqué les grandes chaînes de supermarchés, accusées de profiter de l’inflation pour réaliser des profits records. Ils ont dénoncé les loyers élevés réclamés par les propriétaires fonciers ainsi que l’augmentation des prix des aliments de base.

Plusieurs économistes ont noté que les profits de la plupart des grandes bannières alimentaires ont beaucoup augmenté depuis la pandémie. Le groupe militant considère ces entreprises commettent «vol».

Le directeur du magasin ne l’entend pas ainsi. Il n’a pas souhaité commenter l’affaire, nous référant aux services corporatifs de Métro, mais il a tout de même qualifié le geste de «dégueulasse».

Geneviève Grégoire, cheffe des communications pour la bannière, indique qu’une plainte a été déposée au SPVM.

«Le vol, quelle qu’en soit la raison, est inacceptable et constitue un acte criminel», indique-t-elle par courriel.

L’épicerie rejette le blâme pour l’augmentation des prix des aliments.

«À titre de détaillant, nous sommes le dernier maillon de la chaîne d’approvisionnement entre le fournisseur et le consommateur. L’inflation dans le secteur alimentaire est largement influencée par des facteurs externes, notamment les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la volatilité des prix des matières premières et les changements dans les conditions du commerce international. Les prix sur les tablettes reflètent directement les coûts de la chaîne d’approvisionnement», affirme Mme Grégoire.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.