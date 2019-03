Entente de services et subventions pour quinze organismes

Lors du dernier conseil, l’arrondissement d’Anjou a annoncé des subventions en argent et en prêt immobilier à plusieurs organismes du secteur.

Six organismes angevins ont reçu une contribution financière qui totalise 182 000 $ de la direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

Pour une période d’un an, l’Association du Baseball mineur d’Anjou a reçu 3 800 $. Pour une période de deux ans, les organismes Patinage Anjou et le Service d’aide communautaire d’Anjou ont reçu chacun un peu plus de 46 000$, alors que le Service d’aide et de référence aîné d’Anjou a reçu un montant de 3 000$. Pour une période de trois ans, les organismes Culture à la carte d’Anjou et l’école de musique d’Anjou ont reçu respectivement 22 500$ et 60 000$.

Neuf autres organismes se sont vu offrir des prêts de locaux et de fourniture de services. Pour une durée d’un an, l’Association des aînés italiens d’Anjou, et pour deux ans, les organismes Le Bel Âge d’Anjou, l’Association portugaise des résidents d’Anjou, le Cercle Amitié Anjou ainsi que le Cercle des fermières d’Anjou. Le Bureau des services 87 des Alcooliques Anonymes, le Club de bridge Anjou, le Comité d’animation culturelle de la bibliothèque d’Anjou et la Popote roulante Anjou concluent une entente de trois ans.

L’arrondissement a aussi un autobus mis à la disposition de ses organismes communautaires pour assurer différents déplacements.